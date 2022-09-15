Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном на саміті ШОС: про що говорили політики

Під час зустрічі глава Кремля наголосив, що Москва високо цінує "збалансовану позицію" Китаю щодо війни в Україні. Також Путін додав, що розуміє всі занепокоєння Пекіна.

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Президент РФ Володимир Путін зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Однією із тем бесіди політиків була війна в Україні, повідомляє National Post, посилаючись на китайську державну телекомпанію CCTV.

Під час зустрічі глава Кремля наголосив, що Москва дуже високо цінує "збалансовану позицію Китаю щодо української кризи" та "розуміє занепокоєння Китаю щодо України".

Водночас Путін запевнив свого китайського колегу, позиція Москви щодо війни в Україні буде докладно роз'яснена під час розмови.

"Хоча раніше ми вже говорили про це", — додав Путін.

Про які саме занепокоєння Китаю щодо України йшлося, російські ЗМІ вважали за краще замовчати. Приміром, під час трансляції "РИА Новости" показано лише фрагмент спічу російського президента, після чого показано вітання Сі Цзіньпіном Володимира Путіна. Він назвав його "дорогим та давнім другом". Подальші слова китайського лідера залишились за кадром.

Нагадаємо, що Іран стане новим членом Шанхайської організації співробітництва. З 2005 року ця країна мала статус спостерігача у цій організації. Тепер президент Ірану Ібрагім Раїсі має намір на рівних умовах обговорити з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпінем іранську ядерну програму.

Раніше Фокус також повідомляв про те, що Володимир Путін переймається зловживанням алкоголем серед вищих чиновників Російської Федерації. Очевидно, вони "заливають" стрес через труднощі їхніх військ на фронтах в Україні.