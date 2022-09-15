"Присіли на склянку": чиновники в Росії стали більше пити через війну в Україні, – ЗМІ

Держслужбовці заливають стрес через труднощі від воєнного вторгнення РФ та ударів західних санкцій. Масштаби пияцтва вже турбують Володимира Путіна.

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Після початку повномасштабної війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше пити алкоголь. Про це розповіли джерела "Медузи", близькі до адміністрації президента Росії.

"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віцепрем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", — зазначив співрозмовник видання.

Головна причина появи стресу у держслужбовців — множинні удари санкцій Заходу та труднощі від воєнного вторгнення РФ. Путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають легко впоратися.

[ + – ] Володимира Путіна непокоїть проблема пияцтва вищих посадових осіб

Як пише "Медуза", до 24 лютого серед російських чиновників майже ніхто не знав про початок повномасштабної війни з Україною. Багато хто в перші місяці війни перебували в цілковитій розгубленості і дійсно не розуміли, як чинити.

"Присіли у лютому на склянку. Хтось втягнувся", — зазначило джерело.

Два співрозмовники "Медузи", близькі до Кремля, зазначають, що провали Росії на фронті не впливають на ставлення чиновників та топменеджерів до алкоголю. Вони ведуть свої війни зі своїми проблемами, пояснив він.

Дисципліна страждає: пияцтво чиновників непокоїть Путіна

Проблема пияцтва вищих посадових осіб непокоїть президента Росії Володимира Путіна, особливо його тривожить стан деяких людей з його ближнього кола.

Масове пияцтво розхитує робочу дисципліну — деякі не з'являються на важливих заходах, інші невиразно доповідають під час виступів і це бачить громадськість.

[ + – ] Путін не звільнить п'яниць — їм зроблять натяки та м'які вимоги

Співрозмовники видання, що поки що Путін не звільнить п'яниць — їм зроблять натяки та м'які вимоги.

РосЗМІ пишуть, що Путін майже не п'є. У березні 2020 року він розповідав, як відзначав день народження з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

"Не приховуватиму, випили по чарці горілки, просто нарізали якусь ковбасу", — каже Путін.

У жовтні 2020 року Володимир Путін сказав про обмеження на зустрічах із університетськими друзями. За словами президента, він намагається не пити пиво останнім часом, тому що від цього "черево росте".

Нагадаємо, що у серпні Путін визнав масову залежність росіян від алкоголю. Серед причин він виділив низькі доходи байдуже ставлення місцевої влади до проблеми.

Фокус у травні писав про зупинку виробництва алкогольних напоїв у Росії після DDoS-атак.