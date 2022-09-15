Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир Российско-украинская война

"Присели на стакан": чиновники в России стали больше пить из-за войны в Украине, – СМИ

пьянство, пьянство в россии, россия пьянство, пьянство чиновников, алкоголь, распитие алкоголя
Фото: Shutterstock | Пьют российские министры, их замы и некоторые вице-премьеры

Госслужащие заливают стресс из-за трудностей от военного вторжения РФ и ударов западных санкций. Масштабы пьянства уже беспокоят Владимира Путина.

Related video

После начала полномасштабной войны в Украине российские чиновники стали намного чаще и больше пить алкоголь. Об этом рассказали источники издания "Медуза", близких к администрации президента России.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", — отметил собеседник издания.

Главная причина появления стресса у госслужащих — множественные удары санкций Запада и трудности от военного вторжения РФ. Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

путин, путин фото, владимир Путин, фото путина, президент рф
Владимира Путина беспокоит проблема пьянства высших должностных лиц

Как пишет "Медуза", до 24 февраля среди российских чиновников почти никто не знал о начале полномасштабной войны с Украиной. Многие в первые месяцы войны пребывали в полнейшей растерянности и действительно не соображали, как поступать.

"Присели в феврале на стакан. Кто-то втянулся", — отметил источник.

Два собеседника "Медузы", близких к Кремлю, отмечают, что провалы России на фронте не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю. Они ведут свои войны со своими проблемами, пояснил он.

Дисциплина страдает: пьянство чиновников беспокоит Путина

Проблема пьянства высших должностных лиц беспокоит президента России Владимира Путина, особенно сильно его тревожит состояние некоторых людей из его ближнего круга.

Массовое пьянство расшатывает рабочую дисциплину — некоторые не являются на важные мероприятия, другие невнятно докладывают во время выступлений и это видит общественность.

пьяные люди, пьянство, россия пьянство
Путин не уволит пьяниц — им сделают намеки и мягкие требования

Собеседники издания, что пока Путин не уволит пьяниц — им сделают намеки и мягкие требования.

РосСМИ пишут, что Путин почти не пьет. В марте 2020 года он рассказывал, как отмечал день рождения с главой Китая Си Цзиньпином.

"Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", – говорит Путин.

В октябре 2020 года Владимир Путин сказал об ограничениях на встречах с университетскими друзьями. По словам президента, он старается не пить пиво в последнее время, потому что от этого "брюхо растет".

Напомним, что в августе Путин признал массовую зависимость россиян от алкоголя. Среди причин он выделил низкие доходы безразличное отношение местных властей к проблеме.

Фокус в мае писал об остановке производства алкогольных напитков в России после DDoS-атак.