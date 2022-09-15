"Присели на стакан": чиновники в России стали больше пить из-за войны в Украине, – СМИ

Госслужащие заливают стресс из-за трудностей от военного вторжения РФ и ударов западных санкций. Масштабы пьянства уже беспокоят Владимира Путина.

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После начала полномасштабной войны в Украине российские чиновники стали намного чаще и больше пить алкоголь. Об этом рассказали источники издания "Медуза", близких к администрации президента России.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", — отметил собеседник издания.

Главная причина появления стресса у госслужащих — множественные удары санкций Запада и трудности от военного вторжения РФ. Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

[ + – ] Владимира Путина беспокоит проблема пьянства высших должностных лиц

Как пишет "Медуза", до 24 февраля среди российских чиновников почти никто не знал о начале полномасштабной войны с Украиной. Многие в первые месяцы войны пребывали в полнейшей растерянности и действительно не соображали, как поступать.

"Присели в феврале на стакан. Кто-то втянулся", — отметил источник.

Два собеседника "Медузы", близких к Кремлю, отмечают, что провалы России на фронте не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю. Они ведут свои войны со своими проблемами, пояснил он.

Дисциплина страдает: пьянство чиновников беспокоит Путина

Проблема пьянства высших должностных лиц беспокоит президента России Владимира Путина, особенно сильно его тревожит состояние некоторых людей из его ближнего круга.

Массовое пьянство расшатывает рабочую дисциплину — некоторые не являются на важные мероприятия, другие невнятно докладывают во время выступлений и это видит общественность.

[ + – ] Путин не уволит пьяниц — им сделают намеки и мягкие требования

Собеседники издания, что пока Путин не уволит пьяниц — им сделают намеки и мягкие требования.

РосСМИ пишут, что Путин почти не пьет. В марте 2020 года он рассказывал, как отмечал день рождения с главой Китая Си Цзиньпином.

"Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", – говорит Путин.

В октябре 2020 года Владимир Путин сказал об ограничениях на встречах с университетскими друзьями. По словам президента, он старается не пить пиво в последнее время, потому что от этого "брюхо растет".

Напомним, что в августе Путин признал массовую зависимость россиян от алкоголя. Среди причин он выделил низкие доходы безразличное отношение местных властей к проблеме.

Фокус в мае писал об остановке производства алкогольных напитков в России после DDoS-атак.