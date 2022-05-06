Больше не наливать: алкогольные заводы в России остановились из-за хакерских атак

Украинские хактивисты помешали крупным производителям пива поставлять продукцию в магазины и не собираются останавливаться.

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Российские предприятия по производству алкогольных напитков останавливают свои заводы из-за DDoS-атаки на Единую государственную автоматизированную информсистему учета алкоголя (ЕГАИС). Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на представителей отрасли.

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Пятого мая остановилось производство Московской пивоваренной компании, чей завод в Мытищах мощностью 90 тысяч банок в час, или 80 млн декалитров в год, выпускает несколько марок пива. По словам одного источника, причиной такого решения со стороны МПК могла стать нехватка места на складах. Второй собеседник заявил, что прекратить выпуск продукции могли и другие крупные пивоваренные предприятия.

Сотрудник Росалкогольрегулирования (РАР) утверждает, что ЕГАИС работает, хотя в некоторых случаях документооборот осуществляется с заметной задержкой в связи с "высокой загрузкой каналов провайдеров". Еще один представитель алкогольного рынка заявил, что восстановление работы после сбоя системы требует значительного времени и участия специалистов РАР. Как утверждает источник, связанный с пивоваренным концерном Anheuser-Busch InBev Efes, повторный сбой такой же мощности грозит полной остановкой производства, если не удастся разработать алгоритм для смягчения последствий в будущем.

Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев заявил, что производители совместно с Росалкогольрегулирования нашли способ решения проблемы. Тем временем, участники рынка призывают разрешить временно не использовать ЕГАИС, пока специалисты не устранят последствия сбоя. Глава комиссии по производству пивоваренной продукции "Опоры России" Алексей Небольсин поддержал такую инициативу, но сомневается, что крупные ретейлеры согласятся принимать алкогольные напитки в обход системы.

"Хорошая работа! Им все-таки пришлось остановить заводы", — отреагировала в Telegram IT-Армия Украины.

Также на своем канале IT-Армия Украины сообщила, что список ресурсов "ЕГАИС" перетерпел изменения из-за попытки россиян спасти ситуацию.

"Важная часть — под геоблоком, поэтому используйте VPN или Proxy серверы именно из РФ", — предупредили айтишники хактивистов.

Ранее писали, что украинские хакеры сорвали поставки алкоголя в России при помощи масштабной DDoS-атаки на ЕГАИС. Организаторами выступили IT-армия Украины и хакерская группа disBalancer, объединив многочисленных волонтеров. Кампания началась 2 мая, а уже на следующий день россияне пожаловались на проблемы с оформлением накладных при поставках алкогольных напитков. Пока алкоголь в магазинах есть, однако если ситуацию оперативно не исправят, жители России будут встречать 9 мая в трезвости.