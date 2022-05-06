Більше не наливати: алкогольні заводи в Росії зупинилися через хакерські атаки

Українські хактивісти завадили великим виробникам пива постачати продукцію до магазинів і не збираються зупинятися.

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Російські підприємства з виробництва алкогольних напоїв зупиняють свої заводи через DDoS-атаку на Єдину державну автоматизовану інформсистему обліку алкоголю (ЄДАІС). Про це повідомляє видання "Комерсант", посилаючись на представників галузі.

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П'ятого травня зупинилося виробництво Московської пивоварної компанії, чий завод у Митищах потужністю 90 тисяч банок на годину, або 80 млн декалітрів на рік, випускає кілька марок пива. За словами одного джерела, причиною такого рішення з боку МПК могла стати нестача місця на складах. Другий співрозмовник заявив, що припинити випуск продукції могли й інші пивоварні підприємства.

Співробітник Росалкогольрегулювання (РАР) стверджує, що ЄДАІС працює, хоча в деяких випадках документообіг здійснюється з помітною затримкою у зв'язку з "високим завантаженням каналів провайдерів". Ще один представник алкогольного ринку заявив, що відновлення роботи після збою системи потребує значного часу й участі фахівців РАР. Як стверджує джерело, пов'язане з пивоварним концерном Anheuser-Busch InBev Efes, повторний збій такої ж потужності загрожує повною зупинкою виробництва, якщо не вдасться розробити алгоритм для пом'якшення наслідків у майбутньому.

Президент Спілки виробників алкогольної продукції Росії Ігор Косарєв заявив, що виробники спільно з Росалкогольним регулюванням знайшли спосіб вирішення проблеми. Тим часом учасники ринку закликають дозволити тимчасово не використати ЄДАІС, поки фахівці не усунуть наслідки збою. Голова комісії з виробництва пивоварної продукції "Опора Росії" Олексій Небольсін підтримав таку ініціативу, але сумнівається, що великі ретейлери погодяться приймати алкогольні напої в обхід системи.

"Гарна робота! Їм таки довелося зупинити заводи", — відреагувала в Telegram IT-Армія України.

Також на своєму каналі IT-Армія України повідомила, що список ресурсів ЄДАІС зазнав змін через спробу росіян врятувати ситуацію.

"Важлива частина — під геоблоком, тому використовуйте VPN або Proxy сервери саме з РФ", — попередили айтішники хактивістів.

Раніше писали, що українські хакери зірвали постачання алкоголю в Росії за допомогою масштабної DDoS-атаки на ЄДАІС. Організаторами виступили IT-армія України та хакерський гурт disBalancer, об'єднавши численних волонтерів. Кампанія почалася 2 травня, а вже наступного дня росіяни поскаржилися на проблеми з оформленням накладних під час постачання алкогольних напоїв. Поки що алкоголь у магазинах є, проте якщо ситуацію оперативно не виправлять, жителі Росії зустрічатимуть 9 травня у тверезості.