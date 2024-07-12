Сидят сотни иностранцев: футбольный топ-менеджер рассказал о кошмарной тюрьме в Дубае

Британец Дэвид Хейг провел в заключении 22 месяца, пережил насилие и видел, как мужчину запытали до смерти.

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Дэвид Хейг, бывший управляющий директор "Лидс Юнайтед" оказался в тюрьме в Дубае по обвинению в хищении 24 миллионов долларов. Суда не было, мужчина рассказал, что его просто отправили за решетку, где он выживал в чудовищных условиях и оказался на свободе только благодаря усилиям своих знакомых и юристов. Об этом пишет Daily Mail.

Владельцы клуба из Дубая обвинили тогдашнего футбольного босса в переводе денег на его собственные счета. Он продолжает называть это обвинение сфабрикованным.

Проведя 22 месяца в дубайской тюрьме, топ-менеджер называет эту страну "пустынным адом" и призывает не ехать туда даже на отдых.

Тюрьма в Дубае Фото: Al Arabiya

Он отмечает, что в дубайских тюрьмах содержаться сотни иностранцев, которые зачастую даже не знали, что нарушили закон этот мусульманской страны. К ним не пускают адвокатов и родных, а все просьбы о пересмотрах дела обычно остаются без внимания.

"Когда я услышал, как они говорят: "Мы здесь убиваем британцев", я просто подумал, что они пытаются меня напугать. Я видел, как прямо передо мной убили человека. Его избивали, а потом вернули в камеру и просто наступили ему на горло", — вспоминает британец.

На вопрос о том, почему полиция применяет пытки, Хейг ответил: "Чтобы получить признания. Некоторые из них делают это, потому что они злые люди и потому что могут это сделать. Они вывозят заключенных в пустыню, надевают им на голову мешок, приставляют пистолет к голове и делают это ради садистского развлечения".

Он был арестован в мае 2014 года после того, как прилетел в ОАЭ на встречу с бывшими владельцами клуба Gulf Financial House (GFH) в Дубае.

Хейг, который руководил переговорами о поглощении Leeds United компанией GFH в 2012 году у бизнесмена Кена Бейтса, считал, что на встрече речь шла о создании частного инвестиционного дома. Но вместо этого его арестовали, и в полиции заявили, что он нарушил правила обращения с чеками. Он хотел вернуть деньги, но вместо этого его отправили в тюрьму.

В своем первом интервью через месяц после освобождения Хейг вспоминал: "Они отвели меня в комнату сбоку. Они заставили меня ждать час, потом еще час, а затем вошла женщина и спросила: "Вы взяли 23 миллиона?". Я спросил: "Что ты имеешь в виду?" Она ответила: "GFH. 23 миллиона. Где они?".

Полиция Дубая Фото: Al Arabiya

В итоге его избили и отправили в камеру без элементарных удобств, где по полу текли сточные воды. Хейгу требовались лекарства после операции на желудке и он, конечно, не получал, кормили заключенных помоями, а вместо туалета было обычное ведро. Ему давали общаться с адвокатом лишь по паре минут в неделю, а в один из дней вывезли в пустыню, где подвергли насилию и пытали электрошоком.

Но Хейг — не единственный западный турист или экспат, которого держат вместе с опасными преступниками в антисанитарных, тесных камерах.

Во многих случаях утверждается, что заключенным в Дубае не предъявляют обвинений, а вместо этого заставляют признаться в совершении преступления во время содержания под стражей.

Британец говорит, что женская тюрьма находилась рядом, в соседнем здании и условия там были не лучше. Он похудел на 40 килограмм и пытался покончить с собой. Но тогда его отправили в психиатрическое отделение, где условия были еще хуже, чем в тюрьме.

Дэвид Хейг потерял в тюрьме 40 килограмм Фото: Скриншот

По его словам в дубайских тюрьмах содержаться сотни, если не тысячи иностранцев со всего мира.

"Я бы сказал, что 90 процентов людей в Дубае неосознанно нарушают закон, и когда возникает проблема, закон принимает меры. Каждый день в Дубае запирают британцев и граждан других стран, которые не должны там находиться, но не могут выбраться, потому что система правосудия коррумпирована", — отмечает Хейг и признает, что ему удалось выбраться просто потому что он являлся топ-менеджером футбольного клуба и обладал хоть какими-то связями.

Дубай Фото: Getty

"Людям нужно осознать, что такое Дубай на самом деле: это ад. Я прожил там 10 лет, словно в пузыре, в который ты втягиваешься и начинаешь верить лжи. Я начала понимать, что причина, по которой я могу позволить себе уборку четыре раза в неделю, заключается в том, что с персоналом обращались, как с рабами, и это была цена той прекрасной жизни, которую я вел", — признается он.

Вернувшись из Дубая в марте 2016 года, он провел семь месяцев в больнице, пытаясь оправиться от ужасов тюрьмы. Дело о предполагаемом хищении средств еще не закрыто.

Напомним, ранее Фокус писал о шейхе из Дубая, который превратил в ад жизнь своих соседей в английской деревне.