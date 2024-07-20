Замешана загадочная дама: появилась новая сумасшедшая теория заговора относительно покушения на Трампа

Во время покушения на Дональда Трампа некая женщина спокойно стояла позади него и якобы кивала киллеру.

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У людей существует причудливая теория заговора о женщине, которая присутствовала при покушении на Дональда Трампа. Об этом пишет издание Unilad.

13 июля бывший президент США выступал на сцене митинга в Пенсильвании, когда боевик Томас Мэтью Крукс, скрывавшийся на крыше в 150 метрах от него, произвел несколько выстрелов в его сторону. Трампу удалось наклонить голову в нужный момент, а это значит, что пуля задела только его правое ухо. После инцидента люди по всему миру анализировали кадры, появившиеся в Интернете.

В одном ролике изображена женщина, стоящая слева от Трампа во время стрельбы. Но вместо того, чтобы прятаться, паниковать или даже пытаться скрыться с места происшествия, люди заметили, что она выглядела совершенно расслабленной среди хаоса.

Некоторые даже предположили, что она "кивала" всего за несколько мгновений до того, как нападавший открыл огонь.

Тем временем Шаян Сардаризаде, специалист Би-би-си по дезинформации, опроверг обвинения в социальных сетях.

"Новая теория заговора, которая в настоящее время набирает миллионы просмотров, безосновательно утверждает, что женщина-сторонница, которую видели позади Трампа, когда его застрелили, является помощником директора отдела инсайдерской угрозы ФБР Джанин ДиГузеппи, которая помогала в покушении на Трампа", — сказал он.

Напомним, в CNN информировали, что Иран мог готовить заговор с целью убийства Дональда Трампа. По данным СМИ, власти США знали об угрозе, поэтому охрану вокруг политика усилили.

В соцсетях сообщали, что во время покушения Трампа якобы прикрывала своим телом спортсменка из России. Журналисты узнали у тренера Евгения Жирихова, узнал ли он на фото с места стрельбы свою бывшую ученицу.