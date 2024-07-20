Замішана загадкова дама: з'явилася нова божевільна теорія змови щодо замаху на Трампа

Під час замаху на Дональда Трампа якась жінка спокійно стояла позаду нього і нібито кивала кілеру.

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У людей існує химерна теорія змови про жінку, яка була присутня під час замаху на Дональда Трампа. Про це пише видання Unilad.

13 липня колишній президент США виступав на сцені мітингу в Пенсільванії, коли бойовик Томас Метью Крукс, який переховувався на даху за 150 метрів від нього, зробив кілька пострілів у його бік. Трампу вдалося нахилити голову в потрібний момент, а це означає, що куля зачепила тільки його праве вухо. Після інциденту люди по всьому світу аналізували кадри, що з'явилися в Інтернеті.

В одному ролику зображено жінку, яка стоїть ліворуч від Трампа під час стрілянини. Але замість того, щоб ховатися, панікувати або навіть намагатися втекти з місця події, люди помітили, що вона виглядала абсолютно розслабленою серед хаосу.

Дехто навіть припустив, що вона "кивала" всього за кілька миттєвостей до того, як нападник відкрив вогонь.

Тим часом Шаян Сардарізаде, фахівець Бі-бі-сі з дезінформації, спростував звинувачення в соціальних мережах.

"Нова теорія змови, яка наразі набирає мільйони переглядів, безпідставно стверджує, що жінка-прихильниця, яку бачили позаду Трампа, коли його застрелили, є помічником директора відділу інсайдерської загрози ФБР Джанін ДіГузеппі, яка допомагала в замаху на Трампа", — сказав він.

Нагадаємо, у CNN інформували, що Іран міг готувати змову з метою вбивства Дональда Трампа. За даними ЗМІ, влада США знала про загрозу, тому охорону навколо політика посилили.

У соцмережах повідомляли, що під час замаху Трампа нібито прикривала своїм тілом спортсменка з Росії. Журналісти дізналися у тренера Євгена Жирихова, чи впізнав він на фото з місця стрілянини свою колишню ученицю.