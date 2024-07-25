Поставили рекорд: из КНДР в Южную Корею отправили 500 мусорных шаров за сутки

Воздушные шары из Северной Кореи мешают самолетам, вызывают пожары и уже долетают до резиденции президента.

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За последние 24 часа Северная Корея запустила в воздушное пространство Южной Кореи около 500 воздушных шаров, нагруженных мусором, сообщили в четверг официальные источники. Атака парализовала работу аэропорта и привела к пожару на крыше многоэтажки. Об этом сообщает Reuters.

Воздушные шары с мусором являются частью продолжающейся пропагандистской кампании Пхеньяна против северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют воздушные шары с такими предметами, как антипхеньянские листовки, лекарства, деньги и USB-накопители с загруженными видеороликами и драмами K-pop.

Мусорные шары из КНДР

Представитель Корейской корпорации аэропортов сообщил, что в среду вечером предполагаемый воздушный шар на два часа приостановил взлеты и посадки в сеульском аэропорту Кимпхо.

За последние недели воздушные шары несколько раз мешали движению в главном международном аэропорту Южной Кореи Инчхон.

В провинции Кенгидо, недалеко от Сеула, на крыше жилого дома загорелся такой воздушный шар. Военные Южной Кореи заявили, что некоторые мусорные шары были оснащены хлопушками с таймером, которые могут вызвать пожар.

"К мусорным шарам прикреплен таймер, который по истечении определенного периода времени лопает шарики и разбрасывает мусор", — сообщил на брифинге представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Джун.

Ли сообщил, что по состоянию на четверг в Южной Корее приземлилось 480 воздушных шаров, большинство из которых перевозили бумажный и пластиковый мусор.

Рабочий собирает мусор, принесенный воздушным шаром из КНДР Фото: Yonhap

А 24 июля северокорейские воздушные шары приземлились в непосредственной близости от тщательно охраняемой президентской резиденции в Сеуле. С 2022 года резиденция президента Южной Кореи располагается в Енсане, центральном районе Сеула, после того как президент Юн Сок Ель нарушил многолетнюю традицию и переехал из более уединенного Голубого дома, официальной резиденции, которую занимали президенты до него.

Напомним, в конце июня южнокорейская правозащитная группа запустила в сторону Северной Кореи 20 больших воздушных шаров с тысячами антисеверокорейских пропагандистских листовок и USB-накопителей с южнокорейскими сериалами. Днем позже, в пятницу, Ким Е Чжон, влиятельная сестра лидера Северной Кореи, предупредила о "неприятностях", которые ждут Южную Корею.