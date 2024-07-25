Поставили рекорд: із КНДР до Південної Кореї відправили 500 сміттєвих куль за добу

Повітряні кулі з Північної Кореї заважають літакам, спричиняють пожежі і вже долітають до резиденції президента.

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За останні 24 години Північна Корея запустила в повітряний простір Південної Кореї майже 500 повітряних куль, навантажених сміттям, повідомили в четвер офіційні джерела. Атака паралізувала роботу аеропорту і призвела до пожежі на даху багатоповерхівки. Про це повідомляє Reuters.

Повітряні кулі зі сміттям є частиною тривалої пропагандистської кампанії Пхеньяну проти північнокорейських перебіжчиків та активістів на Півдні, які регулярно відправляють повітряні кулі з такими предметами, як антипхеньянські листівки, ліки, гроші та USB-накопичувачі із завантаженими відеороликами і драмами K-pop.

Сміттєві кулі з КНДР

Представник Корейської корпорації аеропортів повідомив, що в середу ввечері ймовірна повітряна куля на дві години призупинила зльоти і посадки в сеульському аеропорту Кімпхо.

За останні тижні повітряні кулі кілька разів заважали руху в головному міжнародному аеропорту Південної Кореї Інчхон.

У провінції Кенгідо, недалеко від Сеула, на даху житлового будинку загорілася така повітряна куля. Військові Південної Кореї заявили, що деякі сміттєві кулі були оснащені хлопавками з таймером, які можуть спричинити пожежу.

"До сміттєвих куль прикріплений таймер, який після закінчення певного періоду часу лопає кульки і розкидає сміття", — повідомив на брифінгу представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун.

Лі повідомив, що станом на четвер у Південній Кореї приземлилося 480 повітряних куль, більшість із яких перевозили паперове та пластикове сміття.

Робітник збирає сміття, принесене повітряною кулею з КНДР Фото: Yonhap

А 24 липня північнокорейські повітряні кулі приземлилися в безпосередній близькості від ретельно охоронюваної президентської резиденції в Сеулі. Із 2022 року резиденція президента Південної Кореї розташовується в Єнсані, центральному районі Сеула, після того, як президент Юн Сок Єль порушив багаторічну традицію і переїхав із більш відокремленого Блакитного дому, офіційної резиденції, яку займали президенти до нього.

Нагадаємо, наприкінці червня південнокорейська правозахисна група запустила в бік Північної Кореї 20 великих повітряних куль із тисячами антипівнічнокорейських пропагандистських листівок і USB-накопичувачів із південнокорейськими серіалами. Днем пізніше, у п'ятницю, Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї, попередила про "неприємності", які чекають на Південну Корею.