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Мир

"Увековечил" себя: украинец вырезал автограф на камне в Колизее, его оштрафовали на €15 000 (фото)

Cотрудница Колизея сразу вызвала полицию, нарушителя задержали
Фото: Unsplash | Cотрудница Колизея сразу вызвала полицию, нарушителя задержали

Памятник архитектуры 19-летний турист осматривал вместе с друзьями. Очевидно, юноша решил оставить след в истории, но итальянские полицейские не оценили хулиганский поступок.

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В Риме задержали 19-летнего украинского туриста, который выцарапал свое имя на памятнике архитектуры Колизей. Теперь юноше нужно заплатить штраф в размере €15 000, сообщило агентство Ansa.

Парень с друзьями отправились осматривать достопримечательность. Турист решил увековечить свое имя между первым кольцом и атриумом Амфитеатра Флавиев, но его поведение и жесты привлекли внимание охранников. Одна из сотрудниц Колизея сразу вызвала полицию.

Украинец выцарапал свое имя на памятнике архитектуры Колизей Fullscreen
Украинец выцарапал свое имя на памятнике архитектуры Колизей

Молодого человека остановили, доставили в полицейский участок Челио и оштрафовали.

"В городе, богатом сокровищами и достояниями человечества, определенно нет места хулиганам и идиотам", — прокомментировал событие мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Фокус ранее писал о развитии первых заведений быстрого питания в древнем Риме, которые назывались термополии. Такие места посещали представители низшего и среднего социального класса, жившие в многоквартирных домах.

Напомним, европейские парфюмеры воссоздали духи "Телинум", которыми пользовался римский император Юлий Цезарь. Парфюмы могли делать из смеси розы, нарцисса, крокуса с шафраном и метопиума с горьким миндалем.