"Увековечил" себя: украинец вырезал автограф на камне в Колизее, его оштрафовали на €15 000 (фото)

Памятник архитектуры 19-летний турист осматривал вместе с друзьями. Очевидно, юноша решил оставить след в истории, но итальянские полицейские не оценили хулиганский поступок.

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В Риме задержали 19-летнего украинского туриста, который выцарапал свое имя на памятнике архитектуры Колизей. Теперь юноше нужно заплатить штраф в размере €15 000, сообщило агентство Ansa.

Парень с друзьями отправились осматривать достопримечательность. Турист решил увековечить свое имя между первым кольцом и атриумом Амфитеатра Флавиев, но его поведение и жесты привлекли внимание охранников. Одна из сотрудниц Колизея сразу вызвала полицию.

Украинец выцарапал свое имя на памятнике архитектуры Колизей

Молодого человека остановили, доставили в полицейский участок Челио и оштрафовали.

"В городе, богатом сокровищами и достояниями человечества, определенно нет места хулиганам и идиотам", — прокомментировал событие мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Фокус ранее писал о развитии первых заведений быстрого питания в древнем Риме, которые назывались термополии. Такие места посещали представители низшего и среднего социального класса, жившие в многоквартирных домах.

Напомним, европейские парфюмеры воссоздали духи "Телинум", которыми пользовался римский император Юлий Цезарь. Парфюмы могли делать из смеси розы, нарцисса, крокуса с шафраном и метопиума с горьким миндалем.