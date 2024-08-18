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Світ

"Увічнив" себе: українець вирізав автограф на камені в Колізеї, його оштрафували на €15 000 (фото)

Співробітниця Колізею одразу викликала поліцію, порушника затримали
Фото: Unsplash | Співробітниця Колізею одразу викликала поліцію, порушника затримали

Пам'ятку архітектури 19-річний турист оглядав разом із друзями. Вочевидь, юнак вирішив залишити слід в історії, але італійські поліцейські не оцінили хуліганський вчинок.

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У Римі затримали 19-річного українського туриста, який видряпав своє ім'я на пам'ятці архітектури Колізей. Тепер юнакові потрібно заплатити штраф у розмірі €15 000, повідомило агентство Ansa.

Хлопець із друзями вирушили оглядати пам'ятку. Турист вирішив увічнити своє ім'я між першою каблучкою і атріумом Амфітеатру Флавіїв, але його поведінка і жести привернули увагу охоронців. Одна зі співробітниць Колізею одразу викликала поліцію.

Українець видряпав своє ім'я на пам'ятці архітектури Колізей Fullscreen
Українець видряпав своє ім'я на пам'ятці архітектури Колізей

Молодого чоловіка зупинили, доставили до поліцейської дільниці Челіо й оштрафували.

"У місті, багатому на скарби і надбання людства, безумовно, немає місця хуліганам та ідіотам", — прокоментував подію мер Рима Роберто Гуальтьєрі.

Фокус раніше писав про розвиток перших закладів швидкого харчування в стародавньому Римі, які називалися термополії. Такі місця відвідували представники нижчого і середнього соціального класу, які жили в багатоквартирних будинках.

Нагадаємо, європейські парфумери відтворили парфуми "Телінум", якими користувався римський імператор Юлій Цезар. Парфуми могли робити із суміші троянди, нарциса, крокусу з шафраном і метопіума з гірким мигдалем.