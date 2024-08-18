"Увічнив" себе: українець вирізав автограф на камені в Колізеї, його оштрафували на €15 000 (фото)

Пам'ятку архітектури 19-річний турист оглядав разом із друзями. Вочевидь, юнак вирішив залишити слід в історії, але італійські поліцейські не оцінили хуліганський вчинок.

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У Римі затримали 19-річного українського туриста, який видряпав своє ім'я на пам'ятці архітектури Колізей. Тепер юнакові потрібно заплатити штраф у розмірі €15 000, повідомило агентство Ansa.

Хлопець із друзями вирушили оглядати пам'ятку. Турист вирішив увічнити своє ім'я між першою каблучкою і атріумом Амфітеатру Флавіїв, але його поведінка і жести привернули увагу охоронців. Одна зі співробітниць Колізею одразу викликала поліцію.

Українець видряпав своє ім'я на пам'ятці архітектури Колізей

Молодого чоловіка зупинили, доставили до поліцейської дільниці Челіо й оштрафували.

"У місті, багатому на скарби і надбання людства, безумовно, немає місця хуліганам та ідіотам", — прокоментував подію мер Рима Роберто Гуальтьєрі.

Фокус раніше писав про розвиток перших закладів швидкого харчування в стародавньому Римі, які називалися термополії. Такі місця відвідували представники нижчого і середнього соціального класу, які жили в багатоквартирних будинках.

Нагадаємо, європейські парфумери відтворили парфуми "Телінум", якими користувався римський імператор Юлій Цезар. Парфуми могли робити із суміші троянди, нарциса, крокусу з шафраном і метопіума з гірким мигдалем.