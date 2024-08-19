Выключила свет и интернет 100 000 абонентам: в Германии куница-"диверсантка" обесточила 2 города

Дорожная полиция работала на перекрестках, где не работали светофоры, а в здании вокзала пассажирам на ощупь пришлось идти к поездам.

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На юге Германии 100 тысяч абонентов неожиданно остались без света. Электрики обнаружили, что к ЧП причастна куница. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Так, утром, 19 августа, на два с лишним часа выключилось электричество в городах Людвигсбург (95 000 жителей) и Корнвестхайм (30 000). Электрики начали выяснять причину. Когда открыли один из главных трансформаторов обнаружили там куницу. Животное успело наделать вреда и перегрызло несколько проводов.

Кроме электричества, в вышеназванных городах также исчез интернет и мобильная связь. Дорожная полиция работала на перекрестках, где не работали светофоры. К счастью, серьезных ДТП не произошло. Свет погас и в здании вокзала, поэтому пассажирам на ощупь пришлось идти к поездам.

Напомним, что 18 августа сообщалось, что в Украину вернулись графики отключений света. По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, рост потребления электроэнергии ожидается на следующей неделе.