Вимкнула світло і інтернет 100 000 абонентам: у Німеччині куниця-"диверсантка" знеструмила 2 міста

Дорожня поліція працювала на перехрестях, де не працювали світлофори, а в будівлі вокзалу пасажирам навпомацки довелося йти до поїздів.

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На півдні Німеччини 100 тисяч абонентів зненацька залишилися без світла. Електрики виявили, що до НП причетна куниця. Про це пише німецьке видання BILD.

Так, вранці, 19 серпня, на дві з лишком години вимкнулася електрика у містах Людвігсбург (95 000 мешканців) та Корнвестхайм (30 000). Електрики почали з'ясовувати причину. Коли відкрили один з головних трансформаторів виявили там куницю. Тварина встигла наробити шкоди і перегризла кілька дротів.

Крім електрики, в вищеназваних містах також зник інтернет та мобільний зв'язок. Дорожня поліція працювала на перехрестях, де не працювали світлофори. На щастя, серйозних ДТП не сталося. Світло згасло і в будівлі вокзалу, тож пасажирам навпомацки довелося йти до поїздів.

Нагадаємо, що 18 серпня повідомлялося, що до України повернулися графіки відключень світла. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, ріст споживання електроенергії очікується на наступному тижні.