Модерируют по стандартам ЕС: в Telegram прокомментировали задержание Дурова

Также там сообщили, что генеральному директору Telegram Павлу Дурову скрывать нечего.

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В Telegram впервые прокомментировали задержание Павла Дурова во Франции. Там заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах.

Полный текст заявления звучит так:

Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе.

Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации.

Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram остается со всеми вами.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Баку.

Французские власти до сих пор официально не комментировали задержание Дурова. По данным TF1, Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденого и сексуализированными преступлениями против детей. Все это из-за отсутствия модерации в Telegram.

В то же время газета Le Monde писала, что претензии силовиков, вероятно, связаны с зашифрованными сообщениями в мессенджере и нежеланием Дурова предоставить ключи шифрования.

Примечательно, но РФ потребовала допустить дипломатов к Дурову. Позже в МИД РФ заявили, что "для Франции он в первую очередь гражданин их страны".

При этом сам Дуров вскоре после начала российского вторжения в Украину попросил СМИ не называть его российским бизнесменом, мотивируя это именно наличием у него паспортов других стран. Помимо французского и российского, у Дурова есть гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, а также гражданство ОАЭ.

Во Францию Павел Дуров прилетел не сам. Сообщается, что с ним на борту частного самолета был телохранитель и девушка. СМИ выяснили, что это 24-летняя россиянка Юлия Вавилова.