Модерують за стандартами ЄС: у Telegram прокоментували затримання Дурова

Також там повідомили, що генеральному директору Telegram Павлу Дурову приховувати нічого.

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У Telegram уперше прокоментували затримання Павла Дурова у Франції. Там заявили, що месенджер дотримується законів ЄС, включно із Законом про цифрові послуги.

Повний текст заяви звучить так:

Telegram дотримується законів ЄС, включно із Законом про цифрові послуги — його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нічого приховувати, і він часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання на цій платформі.

Майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування і джерело важливої інформації.

Ми чекаємо якнайшвидшого вирішення цієї ситуації. Telegram залишається з усіма вами.

Засновника Telegram затримали ввечері 24 серпня в паризькому аеропорту Ле-Бурже, куди він прилетів на приватному літаку з Баку.

Французька влада досі офіційно не коментувала затримання Дурова. За даними TF1, Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого і сексуалізованими злочинами проти дітей. Усе це через відсутність модерації в Telegram.

Водночас газета Le Monde писала, що претензії силовиків, імовірно, пов'язані із зашифрованими повідомленнями в месенджері та небажанням Дурова надати ключі шифрування.

Примітно, але РФ зажадала допустити дипломатів до Дурова. Пізніше в МЗС РФ заявили, що "для Франції він насамперед громадянин їхньої країни".

При цьому сам Дуров незабаром після початку російського вторгнення в Україну попросив ЗМІ не називати його російським бізнесменом, мотивуючи це саме наявністю у нього паспортів інших країн. Крім французького і російського, у Дурова є громадянство карибської держави Сент-Кітс і Невіс, а також громадянство ОАЕ.

До Франції Павло Дуров прилетів не сам. Повідомляється, що з ним на борту приватного літака був охоронець і дівчина. ЗМІ з'ясували, що це 24-річна росіянка Юлія Вавилова.