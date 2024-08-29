Упала в бездну: в Малайзии ищут туристку, которая провалилась в карстовую воронку

Поиски продолжаются пятый день. Спасатели считают, что гражданку Индии унес поток грунтовых вод.

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В столице Малайзии Куала-Лумпуре пятый день ищут туристку из Индии, которая провалилась в карстовую воронку глубиной восемь метров в центре города. Женщину, вероятно унесло грунтовыми водами. Пока удалось найти только ее туфли. Об этом пишет Daily Star.

Спасатели уже использовали георадар, собак-спасателей и разобрали мостовую, но 48-летнюю Виджаю Лакшми найти так и не удалось.

Карстовая воронка открылась прямо в центре Куала-Лумпура Фото: Kuala Lumpur Fire and Rescue Department

По словам представителя полиции Сулизми Аффенди Сулеймана, женщина шла по району Данг Ванги в Куала-Лумпуре, когда она на глазах друзей просто провалилась под землю, когда обрушился тротуар. Этот момент попал на уличную камеру.

Женщина упала в бездну, которая открылась прямо на тротуаре

Спасательные работы усложнены тем, что могут затронуть коммуникации и привести к наводнению.

В прошлом году на том же месте произошел оползень, который, как сообщалось, был устранен, но это привело к временной остановке предприятий поблизости.

Датук Г. Парамесваран, президент Малазийской ассоциации по безопасности качества воды и сточных вод, сказал Straits Times: "Сточные воды очень стремительны, а минимальная скорость течения составляет один метр в секунду. Теоретически жертва могла бы преодолеть до 86,4 км за 24 часа".

Карстовая воронка открылась прямо в центре Куала-Лумпура Фото: Kuala Lumpur Fire and Rescue Department

Напомним, появление карстовых воронок не редкость. Так, в 2013 году во Флориде под одним из жилых домов открылась воронка, которая поглотила спальню вместе с ее хозяином. До сих пор не найдено следов ни мужчины, ни частей разрушенного дома. Самая большая карстовая воронка находится в Китае и имеет ширину около 537 метров, а глубину — 662 метра.