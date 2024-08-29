Упала в безодню: у Малайзії шукають туристку, яка провалилася в карстову воронку

Пошуки тривають п'ятий день. Рятувальники вважають, що громадянку Індії забрав потік ґрунтових вод.

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У столиці Малайзії Куала-Лумпурі п'ятий день шукають туристку з Індії, яка провалилася в карстову воронку глибиною вісім метрів у центрі міста. Жінку, ймовірно, віднесло ґрунтовими водами. Наразі вдалося знайти лише її туфлі. Про це пише Daily Star.

Рятувальники вже використовували георадар, собак-рятувальників і розібрали бруківку, але 48-річну Віджаю Лакшмі знайти так і не вдалося.

Карстова воронка відкрилася просто в центрі Куала-Лумпура Фото: Kuala Lumpur Fire and Rescue Department

За словами представника поліції Сулізмі Аффенді Сулеймана, жінка йшла районом Данг Ванги в Куала-Лумпурі, коли вона на очах друзів просто провалилася під землю, коли обвалився тротуар. Цей момент потрапив на вуличну камеру.

Жінка впала в безодню, яка відкрилася просто на тротуарі

Рятувальні роботи ускладнені тим, що можуть торкнутися комунікацій і призвести до повені.

Минулого року на тому самому місці стався зсув ґрунту, який, як повідомлялося, було усунуто, але це призвело до тимчасової зупинки підприємств поблизу.

Датук Г. Парамесваран, президент Малайзійської асоціації з безпеки якості води та стічних вод, сказав Straits Times: "Стічні води дуже стрімкі, а мінімальна швидкість течії становить один метр на секунду. Теоретично жертва могла б подолати до 86,4 км за 24 години".

Карстова воронка відкрилася просто в центрі Куала-Лумпура Фото: Kuala Lumpur Fire and Rescue Department

Нагадаємо, поява карстових воронок не рідкість. Так, у 2013 році у Флориді під одним із житлових будинків відкрилася вирва, яка поглинула спальню разом із її господарем. Досі не знайдено слідів ані чоловіка, ані частин зруйнованого будинку. Найбільша карстова вирва знаходиться в Китаї і має ширину близько 537 метрів, а глибину 662 метри.