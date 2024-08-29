Курск далеко: в Москве предпочитают ничего не знать о войне, но уже от нее устали, — СМИ

На фоне операции ВСУ в Курской области журналист из Швейцарии прогулялся по столице РФ и постарался выяснить, насколько россияне озабочены тем, что война теперь идет и на их территории.

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Российские СМИ обычно не слишком щедры на новости с фронта и про операцию ВСУ в Курской области они сообщают крайне мало, в чем их упрекают те россияне, которым пришлось из области уехать. Швейцарский журналист Маркус Акерет съездил в Москву, чтобы выяснить, насколько жителей российской столицы волнует война с Украиной и тот факт, что теперь военные действия ведутся на территории РФ в 500 км от Москвы. Об этом пишет NZZ.

"С наступлением Украины в Курском приграничном районе, война с Украиной достигла традиционной российской территории. Тем не менее вряд ли что-либо из этого отражается на уличной сцене и в поведении москвичей", — отмечает журналист.

Суджа в Курской области Фото: Getty Images

По его словам, улицы российской столицы полны отдыхающими, а война далеко и не является проблемой — до тех пор, пока она не вторгается в очень частную реальность семейной жизни. Вторжение Украины в Курскую область не изменило ситуацию.

Акерет пообщался с москвичом Максимом, который мог бы оказаться на войне, так как он служил около 30 лет и воевал в Чечне, Югославии и Сирии. Но теперь он не хочет иметь ничего общего с войной.

Незадолго до того, как президент России Владимир Путин принял решение атаковать Украину, он ушел со службы. Даже когда его бывшие военные товарищи умоляли его использовать свой опыт, его не удалось убедить вернуться в армию.

"Они должны справляться сами", — заявляет Максим, обвиняя в военных провалах России коррупцию и тот факт, что ни один армейский офицер никогда не был министром обороны при Владимире Путине.

Адаптация к "новой нормальности"

Первые попытки использовать "специальную военную операцию", как ее называют в России, для мобилизации масс вскоре после вторжения российских войск в Украину были быстро отменены. Они встретили реакцию лишь меньшинства. Большинство было готово поддержать происходящее, но лишь пассивно. Вначале было также открытое восстание против войны. Но репрессивные законы путинского режима, которые ужесточаются с каждым месяцем, оставили большинству противников войны в стране только два варианта: уйти или хранить молчание.

Большинство россиян адаптировались независимо от того, что именно они думали о войне в Украине и политике Путина. Война стала частью реальности, с которой приходится смириться каждому, кто хочет и дальше жить в России.

Вербовочный пункт в Москве Фото: РИА Новости

"Благодаря горькому историческому опыту и сознательному политическому манипулированию за десятилетия у них выработалась тенденция исключать политику из жизни и думать, что от человека и так ничего не зависит. Они принимают войну и все ее последствия как новую норму. Некоторые сравнивают это с погодой: человек не может повлиять на то, идет ли дождь или светит солнце", — пишет репортер.

Он отмечает, что теперь любое заявление о войне, каждый лайк и каждый комментарий в социальных сетях могут поставить под угрозу работу, создать проблемы детям в школе, а его автор даже может угодить за решетку. Причем этому может поспособствовать даже семья, которая не разделяет взгляды написавшего.

Акерет отмечает, что теперь москвичи настороженно относятся к иностранцам, а особенно к иностранным журналистам.

"Иностранные журналисты стали чем-то токсичным: даже прикосновение к ним воспринимается как опасное. Даже те, кто по-прежнему готов говорить, опасаются реакции органов безопасности. Причина, по которой война почти никогда не играет роли в публичных разговорах, заключается в том, что она вытеснена из повседневной жизни, и многие люди не хотят с ней иметь дело. Но страх тоже присутствует", — говорит он.

Что москвичи думают о войне в Украине

В настроениях россиян, а особенно москвичей разобраться сложно. В июле опрос независимого социологического института "Левада", который является "занозой" для российских властей, показал рост доли тех, кто считает, что "все в порядке". Большинство опрошенных сейчас также хотят, чтобы мирные переговоры положили конец войне против Украины. Как это произойдет – неясно.

"Мы победим", — говорят россияне. Но что они подразумевают под "победой"? Прагматики надеются на замораживание линии фронта, чтобы остановить убийства.

ВСУ в Курской области Фото: Getty Images

"Уличные опросы вряд ли что-то вам принесут", — журналист отмечает, что москвичи отказываются от разговора, иной раз даже до того, как он задает вопросы о войне.

Исключение составляет мужчина лет шестидесяти, отдыхающий на скамейке в парке со своей женой. "Конечно, мы обеспокоены тем, что происходит в Курске, там страдают русские", — говорит он, но как только Акерет пытается развить тему – умолкает.

"Я не готов об этом говорить. Мы ничего не имеем против кого-либо, мы просто хотим мира", — заявляет он. И прежде чем пара отправится в путь, женщина снова оглядывается и повторяет: "Мы только за мир, за мир".

Москвичи о войне: смирение и молчание

"За последние два с половиной года каждый выработал свою стратегию выхода из ситуации", — отмечает Маркус Акерет.

Многие говорят, что война – это плохо, но раз уж она началась, Россия должна победить. Другие также разочарованы Западом. "Почему Запад считает нас всех виноватыми? "Я не имею к этому никакого отношения, но мне приходится выпрашивать шенгенскую визу", — говорит сотрудница международной организации, которая сейчас живет за границей по соображениям безопасности и приезжает в Москву только в гости. Внезапно они чувствуют себя несправедливо очерненными и гордыми гражданами России.

Те, кто с самого начала был настроен двойственно и проявил понимание решения Путина, пытаются все оправдать и приукрасить. "Здесь все замечательно", — говорит москвич, который малейшее сомнение в российской политике сразу принимает на свой счет. А управляющий недвижимостью, ежедневно приезжающий из провинции в Москву на вахтовую работу в жилом комплексе, и так верит всему, что исходит из российской пропаганды. "Как вы думаете, когда они начнут третью мировую войну? Макрон, Шольц – они все не имеют детей и не думают о будущем!", — заявляет он.

Москвичи устали от войны. Они не хотят думать о войне, о размолвке с Западом и санкциях. Они хотят жить мирной жизнью, но не могут избежать плакатов, рекламирующих военную службу с большими зарплатами в Москве, а не только в отдаленных провинциальных городах.

Курск для них тоже далеко. Когда год назад дроны прилетели в центр Москвы, жители быстро к этому привыкли. Сейчас уже привыкают к тому, что в некоторых частях Курской области идут бои — президент тоже преуменьшает ситуацию. Новые опросы показывают: доверие к Путину снизилось из-за Курска. Но добрые 73 процента опрошенных, как говорят, остаются непоколебимыми.

Пограничники сдаются в плен в Курской области Фото: Скриншот

Гуманитарные организации заявляют, что готовность сделать пожертвования для более чем 100 000 эвакуированных возросла. Некоторые теперь готовы сделать пожертвования на улучшение военной техники солдат. Но безразличие и репрессии настолько выражены, что это августовское событие не способно встряхнуть общество. "Это, конечно, не приносит мира, которого жаждут некоторые люди", — отмечает журналист.

Напомним, 22 августа глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина провела атаки дронами на центр радиотехнической разведки и аэропорт в Подмосковье, а также на российскую авиабазу в Ростовской области.

А в проекте Генеральной схемы развития энергетики России до 2042 года диспетчера энергосистемы РФ к 2030 году Москве грозит нехватка 1,6 гигаватта мощности, а к 2042 году этот дефицит может вырасти до 4,2 гигаватта.