Вместе с "другом" незаконно перешли границу: в Румынии нашли мертвым украинца

Местонахождение другого мужчины пока не установлено. Также неизвестно, фигурирует ли он в расследовании.

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В субботу, 31 августа, в уезде Ботошани на севере Румынии был найден мертвым 26-летний гражданин Украины с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним следователи обнаружили охотничье оружие, пишет News.ro.

Сообщается, что на экстренные службы сигнал поступил около восьми утра от мужчины из коммуны Джордже-Энеску в Ботошане. Он заявил, что в его доме находился мертвый гражданин Украины.

"Сотрудники полиции, выехавшие на место, установили, что изложенные факты подтверждаются: опознан молодой человек 26 лет, у которого было огнестрельное ранение головы, а рядом с ним находилось охотничье оружие. Сейчас на месте проводится проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося", — пишет издание со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. По факту непредумышленного убийства и нарушения правил хранения оружия. Следователям удалось установить, что убитый находился в стране несколько дней. Он незаконным путем пересек границу вместе с другим украинцем и якобы они жили вместе. В настоящее время местонахождение второго человека не установлено. Также не в издании не указывается, фигурирует ли он в расследовании.

Напомним, ранее в Румынии вблизи села Пуфешти области Вранча перевернулся туристический автобус с 59 пассажирами. В автобусе находилось 50 граждан Украины. Известно, что 9 украинцев получили незначительные травмы. Пострадавшим была оказана консульская помощь и затем они продолжили путешествие на другом транспортном средстве.