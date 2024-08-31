Разом з "другом" незаконно перешли кордон: в Румунії знайшли мертвим українця

Місцеперебування іншого чоловіка наразі не встановлено. Також невідомо, чи фігурує він в розслідуванні.

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У суботу, 31 серпня, у повіті Ботошані на півночі Румунії було знайдено мертвим 26-річного громадянина України з вогнепальним пораненням голови. Поруч із ним слідчі виявили мисливську зброю, пише News.ro.

Повідомляється, що на екстрені служби сигнал надійшов близько восьмої ранку від чоловіка з комуни Джордже-Енеску в Ботошані. Він заявив, що у його будинку перебував мертвий громадянин України.

"Співробітники поліції, які виїхали на місце, встановили, що викладені факти підтверджуються: пізнаний молодий чоловік 26 років, у якого було вогнепальне поранення голови, а поряд з ним знаходилася мисливська зброя. Зараз на місці проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин того, що сталося", — пише видання з посиланням на інформацію від правоохоронних органів.

На місце події виїхали працівники поліції. За фактом ненавмисного вбивства та порушення правил зберігання зброї. Слідчим вдалося встановити, що вбитий перебував у країні кілька днів. Він незаконним шляхом перетнув кордон разом з іншим українцем і нібито вони мешкали разом. На цей час місцеперебування другої людини не встановлено. Також не у виданні не зазначається, чи він фігурує в розслідуванні.

Нагадаємо, раніше в Румунії поблизу села Пуфешті області Вранча перекинувся туристичний автобус із 59 пасажирами. В автобусі перебувало 50 громадян України. Відомо, що 9 українців отримали незначні травми. Постраждалим було надано консульську допомогу і потім вони продовжили подорож на іншому транспортному засобі.