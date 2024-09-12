В Молдове застрелили миротворца на совместном с Россией посту: что известно
Погибший проходил контрактную службу в Национальной армии Молдовы с 2023 года. По данным российских СМИ, инцидент произошел на российско-молдавском посту, расположенном между городами Каушаны и Бенедеры.
В четверг, 12 сентября, в Молдове был смертельно ранен солдат-контрактник Национальной армии, который проходил службу в составе Объединенных миротворческих сил. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Молдовы.
В ведомстве отметили, что военнослужащий погиб в результате выстрела из табельного оружия во время несения службы на своем посту.
"По информации оперативного штаба, инцидент произошел в 17:50. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть военнослужащего", — говорится в сообщении Минобороны Молдовы.
Расследованием дела занимается следственно-оперативная группа полиции. Известно, что погибший проходил контрактную службу в Национальной армии с 2023 года.
Министерство обороны выразило соболезнования его семье и пообещало оказать всю необходимую помощь для выяснения обстоятельств трагедии.
Российское государственное федеральное информагентство "ТАСС" сообщило, что инцидент произошел на российско-молдавском посту, расположенном между городами Каушаны и Бенедеры в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией.
Напомним, 14 июня США, Канада и Великобритания предупредили Молдову о подготовке мятежа Россией накануне президентских выборов в стране, которые должны состояться в октябре этого года.
2 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Молдову ожидает судьба Украины, если Кишинев возложит вину за голод 40-х годов ХХ века на СССР.