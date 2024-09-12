Загиблий проходив контрактну службу в Національній армії Молдови з 2023 року. За даними російських ЗМІ, інцидент трапився на російсько-молдовському посту, розташованому між містами Каушани та Бенедери.

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У четвер, 12 вересня, у Молдові був смертельно поранений солдат-контрактник Національної армії, який проходив службу у складі Об'єднаних миротворчих сил. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Молдови.

У відомстві зазначили, що військовослужбовець загинув внаслідок пострілу з табельної зброї під час несення служби на своєму посту.

"За інформацією оперативного штабу, інцидент стався о 17:50. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть військовослужбовця", — йдеться у повідомленні Міноборони Молдови.

Розслідуванням справи займається слідчо-оперативна група поліції. Відомо, що загиблий проходив контрактну службу в Національній армії з 2023 року.

Міністерство оборони висловило співчуття його родині та пообіцяло надати всю необхідну допомогу для з'ясування обставин трагедії.

Російське державне федеральне інформагентство "ТАСС" повідомило, що інцидент стався на російсько-молдовському посту, розташованому між містами Каушани та Бенедери в Об'єднаній контрольній комісії з управління миротворчою операцією.

Нагадаємо, 14 червня США, Канада та Велика Британія попередили Молдову про підготовку заколоту Росією напередодні президентських виборів в країні, які мають відбутися у жовтні цього року.

2 серпня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Молдову очікує доля України, якщо Кишинів покладе провину за голод 40-х років ХХ століття на СРСР.