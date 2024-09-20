В Китае за решетку отправили топ-чиновницу, которая завела на работе 58 любовников

Чжун Ян занимала пост губернатора и раздавала выгодные контракты тем, кто отвечал на ее знаки внимания.

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Китайская топ-чиновница Чжун Ян оказалась за решеткой за коррупцию. Но эта новость не была так интересна, если бы не выяснилось, что занимая пост губернатора она завела 58 любовников. Об этом пишет South China Morning Post.

Чжун Ян, 52 года, ранее занимала пост губернатора и заместителя секретаря партии в префектуре Цяньнань провинции Гуйчжоу. Она выросла в скромной семье, изучала историю в университете и вступила в Коммунистическую партию Китая в 22 года, в конечном итоге дослужившись до должности депутата Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Чжун Ян, которую прозвали "красивой губернаторшей" в Китае Фото: скриншот/South China Morning Post

Она была приговорена к 13 годам тюремного заключения и штрафу в размере одного миллиона юаней (140 000 долларов США) за неправомерные действия, включая сексуальные отношения с 58 подчиненными и получение взяток на сумму около 60 миллионов юаней (8,5 миллиона долларов США).

Известная своей яркой внешностью, она часто упоминалась в СМИ, как "красивая губернаторша". Чжун никогда не была замужем и не имела детей. Ее хвалили за достижения в сельском хозяйстве, но оказалось, что Чжун брала взятки и использовала свое положение, чтобы гарантировать, что привилегированные компании получали выгодные контракты под предлогом государственных инвестиций.

Например, она одобрила застройку 170 000 квадратных метров земли в высокотехнологичной промышленной зоне для бизнесмена, с которым у нее были близкие отношения. А тем, кто не был с ней близок, она отказывала в выгодных контрактах.

Чжун заводила многочисленные романы с подчиненными-мужчинами, используя такие оправдания, как "сверхурочная работа" и "командировки", чтобы провести время со своими любовниками.

Сообщается, что некоторые мужчины решили стать ее любовниками из-за предлагаемых ею преимуществ, в то время как другие соглашались на любовную связь из-за страха перед ее авторитетом.

Чжун Ян в зале суда Фото: Скриншот/South China Morning Post.

В популярной китайской соцсети Weibo комментаторы отметили, что больше всего, наверное, разочарованы родители чиновницы.

"Мне жаль ее бедных родителей. Я могу себе представить, как они должны быть разочарованы и убиты горем", — написал один из них.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как коррупция уничтожает армию Китая. Вполне вероятно, что из-за взяточничества может сорваться наступление на Тайвань, которого так хочет Си Цзиньпин.