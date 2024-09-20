У Китаї за ґрати відправили топчиновницю, яка завела на роботі 58 коханців
Чжун Ян обіймала посаду губернатора і роздавала вигідні контракти тим, хто відповідав на її знаки уваги.
Китайська топчиновниця Чжун Ян опинилася за ґратами за корупцію. Але ця новина не була б такою цікавою, якби не з'ясувалося, що обіймаючи посаду губернатора вона завела 58 коханців. Про це пише South China Morning Post.
Чжун Ян, 52 роки, раніше обіймала посаду губернатора і заступника секретаря партії в префектурі Цяньнань провінції Гуйчжоу. Вона виросла в скромній сім'ї, вивчала історію в університеті і вступила до Комуністичної партії Китаю в 22 роки, в кінцевому підсумку дослужившись до посади депутата Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП).
Її було засуджено до 13 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі одного мільйона юанів (140 000 доларів США) за неправомірні дії, включно із сексуальними стосунками з 58 підлеглими та отриманням хабарів на суму близько 60 мільйонів юанів (8,5 мільйона доларів США).
Відома своєю яскравою зовнішністю, вона часто згадувалася в ЗМІ, як "красива губернаторка". Чжун ніколи не була заміжня і не мала дітей. Її хвалили за досягнення в сільському господарстві, але виявилося, що Чжун брала хабарі і використовувала своє становище, щоб гарантувати, що привілейовані компанії отримували вигідні контракти під приводом державних інвестицій.
Наприклад, вона схвалила забудову 170 000 квадратних метрів землі у високотехнологічній промисловій зоні для бізнесмена, з яким у неї були близькі стосунки. А тим, хто не був із нею близький, вона відмовляла у вигідних контрактах.
Чжун заводила численні романи з підлеглими-чоловіками, використовуючи такі виправдання, як "понаднормова робота" і "відрядження", щоб провести час зі своїми коханцями.
Повідомляється, що деякі чоловіки вирішили стати її коханцями через пропоновані нею переваги, тоді як інші погоджувалися на любовний зв'язок через страх перед її авторитетом.
У популярній китайській соцмережі Weibo коментатори зазначили, що найбільше, напевно, розчаровані батьки чиновниці.
"Мені шкода її бідних батьків. Я можу собі уявити, як вони мають бути розчаровані і вбиті горем", — написав один із них.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як корупція знищує армію Китаю. Цілком ймовірно, що через хабарництво може зірватися наступ на Тайвань, якого так хоче Сі Цзіньпін.