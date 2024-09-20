У Китаї за ґрати відправили топчиновницю, яка завела на роботі 58 коханців

Чжун Ян обіймала посаду губернатора і роздавала вигідні контракти тим, хто відповідав на її знаки уваги.

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Китайська топчиновниця Чжун Ян опинилася за ґратами за корупцію. Але ця новина не була б такою цікавою, якби не з'ясувалося, що обіймаючи посаду губернатора вона завела 58 коханців. Про це пише South China Morning Post.

Чжун Ян, 52 роки, раніше обіймала посаду губернатора і заступника секретаря партії в префектурі Цяньнань провінції Гуйчжоу. Вона виросла в скромній сім'ї, вивчала історію в університеті і вступила до Комуністичної партії Китаю в 22 роки, в кінцевому підсумку дослужившись до посади депутата Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП).

Чжун Ян, яку прозвали "красивою губернаторкою" в Китаї Фото: скриншот/South China Morning Post

Її було засуджено до 13 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі одного мільйона юанів (140 000 доларів США) за неправомірні дії, включно із сексуальними стосунками з 58 підлеглими та отриманням хабарів на суму близько 60 мільйонів юанів (8,5 мільйона доларів США).

Відома своєю яскравою зовнішністю, вона часто згадувалася в ЗМІ, як "красива губернаторка". Чжун ніколи не була заміжня і не мала дітей. Її хвалили за досягнення в сільському господарстві, але виявилося, що Чжун брала хабарі і використовувала своє становище, щоб гарантувати, що привілейовані компанії отримували вигідні контракти під приводом державних інвестицій.

Наприклад, вона схвалила забудову 170 000 квадратних метрів землі у високотехнологічній промисловій зоні для бізнесмена, з яким у неї були близькі стосунки. А тим, хто не був із нею близький, вона відмовляла у вигідних контрактах.

Чжун заводила численні романи з підлеглими-чоловіками, використовуючи такі виправдання, як "понаднормова робота" і "відрядження", щоб провести час зі своїми коханцями.

Повідомляється, що деякі чоловіки вирішили стати її коханцями через пропоновані нею переваги, тоді як інші погоджувалися на любовний зв'язок через страх перед її авторитетом.

Чжун Ян у залі суду Фото: Скриншот/South China Morning Post.

У популярній китайській соцмережі Weibo коментатори зазначили, що найбільше, напевно, розчаровані батьки чиновниці.

"Мені шкода її бідних батьків. Я можу собі уявити, як вони мають бути розчаровані і вбиті горем", — написав один із них.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як корупція знищує армію Китаю. Цілком ймовірно, що через хабарництво може зірватися наступ на Тайвань, якого так хоче Сі Цзіньпін.