"Ллють у ракети воду, а не паливо": ЗМІ з'ясували, як корупція знищує армію Китаю

За даними журналістів, хабарництво в найбільшій за чисельністю армії у світі підірвало процес її модернізації та боєздатність. Якщо Сі Цзіньпін не виправить ситуацію, плани вторгнення в Тайвань можуть зірватися.

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Величезний рівень корупції в Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) підірвав процес її модернізації та викликав сумніви у здатності вести війну. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Лідер КНР Сі Цзіньпін змушений був провести масштабні чистки в збройних силах, але проблему вдалося вирішити лише частково.

"Сі з меншою ймовірністю розглядатиме можливість великих військових дій у найближчі роки", — кажуть співрозмовники.

Американські розвідники навели кілька фактів корупції в НВАК. Китайські військові заправляли ракети водою, а не спеціальним паливом, а великі поля ракетних шахт на заході Китаю просто не здатні ефективно запустити ракети через несправності.

Глава КНР вклав мільярди доларів на модернізацію армії до 2027 року. Центральне місце в цьому посідало створення ракетних сил, які зіграють ключову роль у можливому вторгненні до Тайваню, вказує агентство.

Армія Китаю загрузла в корупції: як із цим бореться Сі Цзіньпін?

За останні шість місяців розслідування в Китаї звинувачення в хабарництві отримали понад 12 військових чиновників. Відомо, що 29 грудня вищий законодавчий орган Китаю звільнив дев'ятьох представників оборонного відомства, зокрема п'ятьох, пов'язаних із ракетними силами, і щонайменше двох із департаменту розроблення обладнання для НВАК.

Кількома днями раніше головний політичний консультативний орган Китаю публічно усунув з посади трьох керівників державних виробників ракет. Ця хвиля чисток сталася після зміщення в жовтні колишнього міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який перебував на посаді лише сім місяців.

"Це лише офіційні відставки в Пекіні. На відміну від інших гілок влади в Китаї, військові не оголошують про розслідування корупції. Одного генерал-майора ракетних військ непомітно відсторонили від роботи в муніципальному законодавчому органі Пекіна в листопаді", — розповідають джерела.

Ознаки прагнення Сі Цзіньпіна викорінити хабарництво в армії вперше проявилися в липні. Тоді вищий військовий орган Китаю оголосив про новий механізм виявлення та запобігання корупційним ризикам. Департамент розробки обладнання почав розслідування за фактом хабарництва, яке збіглося з перебуванням Лі Шанфу на посаді.

Департамент назвав вісім питань, включно з витоком даних і допомогою певним компаніям у забезпеченні тендерних заявок. Після цього з'явилися повідомлення про перевірки та відсторонення від виконання обов'язків трьох високопоставлених керівників ракетних військ.

Нагадаємо, НВАК наприкінці минулого року під час навчань вперше показала роботу передових систем Type 625. Комплекси здатні знищувати дрони, літаки та вертольоти.

Китайські військові раніше успішно випробували електромагнітну катапульту на авіаносці класу Type 003 "Фуцзянь". Це обладнання дасть змогу запускати з палуби авіаносця важкі літаки.