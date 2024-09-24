Канадец, отсидевший 1000 дней в китайской тюрьме, рассказал о психологических пытках

Майкл Ковриг был арестован за "шпионаж". Его задержание спровоцировало дипломатический скандал, который продолжается до сих пор.

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Майкл Ковриг, один из двух канадцев, задержанных в Китае более чем на 1000 дней по обвинению в шпионаже, рассказал, что его держали в одиночной камере в течение шести месяцев и подвергали постоянным допросам, которые, по его словам, были психологическими пытками. Об этом пишет CNN.

Суды над Майклами проходили в закрытом режиме

Ковриг и его соотечественник, канадец Майкл Спейвор, получившие прозвище "Майклы", оказались в центре ожесточенной схватки между Пекином и Оттавой, которая и по сей день продолжает портить дипломатические отношения. Ковриг рассказал, что арестовали его, когда он возвращался домой со своей партнершей, которая на тот момент была на шестом месяце беременности, с ужина в Пекине.

"Мы поднялись по винтовой лестнице прямо перед площадью перед моим многоквартирным домом — и бац! Нас окружает дюжина мужчин в черном с камерами, которые кричат ​​по-китайски: "Это он", — вспоминает канадец свой арест.

Ковриг, бывший дипломат, работавший старшим советником аналитического центра International Crisis Group, был задержан одновременно со Спейвором, канадским консультантом, активно действующим в Северной Корее, по обвинению в шпионаже.

Майклы оказалась втянуты в трехлетний дипломатический скандал, который начался в начале месяца, когда канадские власти арестовали Мэна Ваньчжоу, финансового директора китайского технологического гиганта Huawei, в Ванкувере по обвинению в мошенничестве со стороны США.

Ковриг и Спейвор были освобождены только после того, как американские прокуроры отозвали запрос об экстрадиции и согласились освободить Мэна.

Пекин последовательно отрицал какую-либо связь между арестами Мэна и обеих Майклов, заявляя, что Ковриг и Спейвор были освобождены под залог по состоянию здоровья.

Никаких доказательств против Спейвора или Коврига официально китайские власти не обнародовали. А процессы над ними проходили за закрытой двербю.

Ковриг рассказал журналистам, что после задержания на него надели наручники, завязали глаза и бросили в черный внедорожник, а затем отвезли в обитую войлоком камеру, которая должна была стать его домом на следующие шесть месяцев.

Майкл Ковриг

"В этот момент они сказали: "Вы подозреваетесь в создании угрозы государственной безопасности Китая. Вас допросят… и у меня по спине побежал холодок", — сказал Ковриг.

Мужчина рассказал, что его держали в полной изоляции в камере под флуоресцентными лампами в течение шести месяцев, что противоречит стандартам ООН. Он сказал, что его допрашивали по 6-9 часов в день и порой заставляли выживать на трех мисках риса в день. По его словам, с психологической точки зрения это был самый изнурительный и болезненный опыт, что он когда-либо переживал.

"Они пытаются запугивать, мучить, терроризировать и заставить вас принять их ложную версию реальности", — сказал Ковриг.

Ковриг рассказал, что через шесть месяцев заключения его перевели в большую камеру с окнами из оргстекла, которую он делил с десятком сокамерников.

"Это было похоже на перемещение из ада в рай", — сказал Ковриг.

Министерство иностранных дел Китая заявило 24 сентября, что "Китай придерживается принципа верховенства закона, и судебные органы Китая рассматривают дела в строгом соответствии с законом". А представитель министерства Линь Цзянь заявил, что Ковриг вел "незаконную и преступную деятельность" и ничто не изменит этого факта.

Напомним, ранее Фокус писал о китайце Чэн Пэй Пине, которому удалось пережить насильственное удаление органов в китайской тюрьме и сбежать в США. Он стал первым выжившим, который рассказал о своем кошмарном опыте.