Канадець, який відсидів 1000 днів у китайській в'язниці, розповів про психологічні тортури

Майкла Коврига було заарештовано за "шпигунство". Його затримання спровокувало дипломатичний скандал, який триває досі.

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Майкл Ковриг, один із двох канадців, затриманих у Китаї на понад 1000 днів за звинуваченням у шпигунстві, розповів, що його тримали в одиночній камері протягом шести місяців і піддавали постійним допитам, які, за його словами, були психологічними тортурами. Про це пише CNN.

Суди над Майклами проходили в закритому режимі

Ковриг і його співвітчизник, канадець Майкл Спейвор, які дістали прізвисько "Майкли", опинилися в центрі запеклої сутички між Пекіном і Оттавою, яка досі продовжує псувати дипломатичні відносини. Ковриг розповів, що заарештували його, коли він повертався додому зі своєю партнеркою, яка на той момент була на шостому місяці вагітності, з вечері в Пекіні.

"Ми піднялися гвинтовими сходами просто перед площею, перед моїм багатоквартирним будинком — і бац! Нас оточують дюжина чоловіків у чорному з камерами, які кричать китайською: "Це він", — згадує канадець свій арешт.

Ковриг, колишній дипломат, який працював старшим радником аналітичного центру International Crisis Group, був затриманий одночасно зі Спейвором, канадським консультантом, який активно працював у Північній Кореї, за звинуваченням у шпигунстві.

Майкли виявилася втягнутими у трирічний дипломатичний скандал, який почався на початку місяця, коли канадська влада заарештувала Мена Ваньчжоу, фінансового директора китайського технологічного гіганта Huawei, у Ванкувері за звинуваченням у шахрайстві з боку США.

Ковриг і Спейвор були звільнені тільки після того, як американські прокурори відкликали запит про екстрадицію і погодилися звільнити Мена.

Пекін послідовно заперечував будь-який зв'язок між арештами Мена й обох Майклів, заявляючи, що Ковриг і Спейвор були звільнені під заставу за станом здоров'я.

Жодних доказів проти Спейвора чи Коврига офіційно китайська влада не оприлюднила. А процеси над ними відбувалися за зачиненими дверима.

Ковриг розповів журналістам, що після затримання на нього надягли кайданки, зав'язали очі та кинули в чорний позашляховик, а потім відвезли в оббиту повстю камеру, яка мала стати його домівкою на наступні шість місяців.

Майкл Ковриг

"У цей момент вони сказали: "Ви підозрюєтеся у створенні загрози державній безпеці Китаю. Вас допитають... і в мене по спині побіг холодок", — сказав Ковриг.

Чоловік розповів, що його тримали в повній ізоляції в камері під флуоресцентними лампами протягом шести місяців, що суперечить стандартам ООН. Він сказав, що його допитували по 6-9 годин на день і часом змушували виживати на трьох мисках рису на день. За його словами, з психологічного погляду це був найвиснажливіший і найболючіший досвід, що він коли-небудь переживав.

"Вони намагаються залякувати, мучити, тероризувати і змусити вас прийняти їхню хибну версію реальності", — сказав Ковриг.

Ковриг розповів, що через шість місяців ув'язнення його перевели у велику камеру з вікнами з оргскла, яку він ділив із десятком співкамерників.

"Це було схоже на переміщення з пекла в рай", — сказав Ковриг.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило 24 вересня, що "Китай дотримується принципу верховенства закону, і судові органи Китаю розглядають справи в суворій відповідності до закону". А представник міністерства Лінь Цзянь заявив, що Ковриг вів "незаконну та злочинну діяльність" і ніщо не змінить цього факту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про китайця Чен Пей Піна, якому вдалося пережити насильницьке видалення органів у китайській в'язниці й утекти до США. Він став першим, хто вижив і розповів про свій кошмарний досвід.