Политика двух стульев: "прозападная" Армения помогает Путину

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Армения, активно ведущая политику "переориентации" на Запад, не присоединилась к декларации Совета Европы, которая призывает к ответственности за международные преступления, совершенные в Украине. Об этом 7 сентября заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. Таким образом, Ереван, который с помпой демонстрирует мировому сообществу "дистанционирование" от РФ, не поддержал инициативу ЕС.

Официальный Ереван, проводящий политику "двух стульев", с одной стороны, усиленно создает впечатление переориентации на Запад, а с другой, не спешит разорвать отношения с Путиным. Особенно красноречиво об этом свидетельствует участие Армении в обходе антироссийских санкций.

"Несмотря на ухудшение политических отношений между Арменией и Россией, двусторонняя торговля процветает, заставляя западных партнеров задуматься о подходе Еревана к санкциям", — отметило европейское издание Euractiv.

С начала этого года ЕС принял 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций. Суммарно в них включены 310 физических и юридических лиц из восьми стран, "активно участвующих в обходе санкций ЕС". Однако среди них, как и прежде, нет логистического хаба Путина, который более двух лет помогает ему обходить санкции. "Прозападной" Армении позволяют нарушать санкционный режим, несмотря на громкий девиз Еврокомиссии о "неотступном преследовании тех, кто помогает России обходить санкции". Еще в мае 2023 года директор Управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен прямо заявил, что Вашингтон относит Армению к странам, помогающим РФ обходить санкции. Но слова остались словами: США до сих пор не совершили никаких действий для предотвращения поставок подсанкционных товаров в страну-агрессора посредством Еревана. Фактов, свидетельствующих о том, что Армения является основным каналом РФ для обхода санкций более чем достаточно.

"Бриллиантовая" схема

Согласно UN Comtrade Database (база данных статистики международной торговли ООН), в 2023 г. в Армению ввезли 3,5 млн карат обработанных и необработанных алмазов примерно на $561 млн. При этом 48% камней поступило из РФ. За тот же 2023 г. из Армении экспортировали рекордное количество алмазов — примерно 4,5 млн карат. В связи с этим в июле Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сделал вывод: "Данные о внешней торговле указывают на то, что на экспорт в основном идут необработанные камни, а не бриллианты, ограненные армянскими мастерами. То есть Армения стала реэкспортером, транзитной страной". Подчеркивается, что реэкспорт российских алмазов продолжался и в первой половине 2024 г.: "Основным рынком экспорта были ОАЭ, а главным источником импорта по-прежнему остается Россия".

Факт реэкспорта признают даже армянские экономисты. "Если Армения в 2023 г. экспортировала 4,5 млн каратов алмазов, что в 30 раз больше, чем произведено в самой республике, это уже кричащий факт набирающего обороты реэкспорта", — резюмировал экономист Агаси Тавадян в интервью Deutsche Welle.

Экспоненциальный экономический "рост"

В 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, экспорт из Армении в РФ вырос на беспрецедентные 187%. Тогда министр финансов Армении Ваге Ованнисян признал, что "значительную часть составляет реэкспорт". В том же году произошел ошеломительный скачок в росте ВВП, первый в истории Республики Армения – на почти 15%. В апреле прошлого года британский The Telegraph назвал такой экономический рост абсурдным: "Это делает ее (Армению) кандидатом на 3 место в списке самых быстрорастущих экономик мира… При населении едва в 3 млн человек и ВВП на душу населения менее одной десятой от среднего британца — это невозможные цифры. Но они реальны… Санкции просто не работают так, как должны. Кремль смог быстро и аккуратно обойти почти все барьеры, воздвигнутые на его пути".

В 2023 году, согласно официальной статистике Армении, больше всего товаров снова было вывезено в Россию – рост на 40%. "Реэкспорт существенно способствовал росту экспорта товаров из Армении в Россию в 2023 году", — признал замминистра финансов Ваан Сирунян. По состоянию на февраль 2024 года, с момента начала войны в Украине экспорт из Армении в РФ вырос на 430%. Эти данные обнародовал Робин Брукс, директор Института международных финансов и бывший стратег Goldman Sachs.

В марте Брукс призвал ЕС принять меры по борьбе с противоречащим интересам Вашингтона и Брюсселя армяно-российским сотрудничеством: "Экспорт Армении в Россию значительно вырос. Этот рост связан с реэкспортом товаров из Китая и ЕС в Россию. ЕС мало что может сделать с китайскими товарами, но он точно может остановить поток европейского экспорта в Армению".

Призывы к действию в мировом инфополе

На протяжении почти трех лет проблема параллельного импорта через Армению, наперекор США и ЕС, много раз освещалась авторитетными международными СМИ. Еще в 2022 канадский аналитический сайт Geopolitical Monitor писал: "Армения является лучшим членом стран ЕАЭС, чтобы помочь России нарушить санкции". А уже через год в The Wall Street Journal объясняли: "Соблюдение санкций осложняется членством… Армении в возглавляемом Россией Евразийском экономическом союзе, который в значительной степени устраняет таможенные границы между своими членами".

В то же время французское подразделение Forbes писало: "В то время как ЕС и США преследуют частные компании, нарушающие антироссийские санкции на Дальнем Востоке, Армения продолжает увеличивать торговлю с Россией за счет реэкспорта подпадающих под санкции товаров". Эту мысль подтверждала и швейцарская франкоязычная газета L'Agefi: "Армения непосредственно участвует в реэкспорте санкционной продукции в Россию".

Публикации на эту тему не прекращаются по всему миру, в частности израильское издание Israel Hayom сообщало о том, что за более чем 700 дней российско-украинской войны сотрудничество Армении с военной машиной Кремля не только не было пресечено, но как будто сознательно игнорируется.

"Хоть Армения и активно создавала видимость переориентации на Запад, на самом деле она функционирует как один из главных хабов Москвы по уклонению от санкций", — утверждают аналитики американского медиа-холдинга Newsmax.

Несмотря на однозначные данные, высказывания экономистов и освещение этой проблемы крупными мировыми СМИ, Запад не предпринимает абсолютно никаких мер против армянского реэкспорта. Американский The Washington Post еще в мае прошлого года призывал: "Запад может усилить давление на Армению, из которой резко возрос реэкспорт в РФ ряда важнейших товаров, включая электронику… Вашингтон должен задействовать все имеющиеся у него инструменты". В 2024 г. СМИ продолжили призывать к устранению ереванской "лазейки". "Несмотря на освещение в мировых СМИ проблемы реэкспорта санкционных товаров из Армении в Россию, международное сообщество не предприняло никаких действий, и Армения не понесла никаких последствий", — отмечало ведущее греческое издание Protothema. Ему вторит издание №1 в Румынии Digi24: "Запад не предпринимает абсолютно никаких действий против армянского реэкспорта".

Вышеперечисленные факты позволяют утверждать, что "переориентация" Армении на Запад является не более чем декорацией. Прикрываясь ею Ереван продолжает служить важным экономическим партнером Москвы. Если Запад действительно хочет скорейшего окончания войны в Украине, то США и ЕС стоит перестать игнорировать роль Еревана в обходе Москвой введенных ими же санкций.