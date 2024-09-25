Політика двох стільців: "прозахідна" Вірменія допомагає Путіну

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Вірменія, яка активно веде політику "переорієнтації" на Захід, не приєдналася до декларації Ради Європи, що закликає до відповідальності за міжнародні злочини, вчинені в Україні. Про це 7 вересня заявила прессекретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян. Таким чином, Єреван, який з помпою демонструє світовій спільноті "дистанціювання" від РФ, не підтримав ініціативу ЄС.

Офіційний Єреван, який проводить політику "двох стільців", з одного боку, посилено створює враження переорієнтації на Захід, а з іншого, не поспішає розірвати відносини з Путіним. Особливо красномовно про це свідчить участь Вірменії в обході антиросійських санкцій.

"Попри погіршення політичних відносин між Вірменією та Росією, двостороння торгівля процвітає, змушуючи західних партнерів замислитися над підходом Єревана до санкцій", — зазначило європейське видання Euractiv.

З початку цього року ЄС ухвалив 13-й і 14-й пакети антиросійських санкцій. Сумарно до них включено 310 фізичних і юридичних осіб із восьми країн, які "беруть активну участь в обході санкцій ЄС". Однак серед них, як і раніше, немає логістичного хаба Путіна, який понад два роки допомагає йому обходити санкції. "Прозахідній" Вірменії дозволяють порушувати санкційний режим, попри гучний девіз Єврокомісії про "невідступне переслідування тих, хто допомагає Росії обходити санкції". Ще в травні 2023 року директор Управління з координації санкцій Держдепу США Джим О'Браєн прямо заявив, що Вашингтон відносить Вірменію до країн, які допомагають РФ обходити санкції. Але слова залишилися словами: США досі не вчинили жодних дій для запобігання постачанню підсанкційних товарів до країни-агресора за допомогою Єревана. Фактів, які свідчать про те, що Вірменія є основним каналом РФ для обходу санкцій більш ніж достатньо.

"Діамантова" схема

Згідно з UN Comtrade Database (база даних статистики міжнародної торгівлі ООН), у 2023 р. до Вірменії ввезли 3,5 млн карат оброблених і необроблених алмазів приблизно на $561 млн. Водночас 48% каміння надійшло з РФ. За той самий 2023 р. з Вірменії експортували рекордну кількість алмазів — приблизно 4,5 млн карат. У зв'язку з цим у липні Центр із дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP зробив висновок: "Дані про зовнішню торгівлю вказують на те, що на експорт здебільшого йдуть необроблені камені, а не діаманти, ограновані вірменськими майстрами. Тобто Вірменія стала реекспортером, транзитною країною". Підкреслюється, що реекспорт російських алмазів тривав і в першій половині 2024 р.: "Основним ринком експорту були ОАЕ, а головним джерелом імпорту, як і раніше, залишається Росія".

Факт реекспорту визнають навіть вірменські економісти. "Якщо Вірменія у 2023 р. експортувала 4,5 млн каратів алмазів, що в 30 разів більше, ніж вироблено в самій республіці, це вже кричущий факт реекспорту, що набирає обертів", — резюмував економіст Агасі Тавадян в інтерв'ю Deutsche Welle.

Експоненціальне економічне "зростання"

У 2022 році, коли Росія вторглася в Україну, експорт із Вірменії до РФ зріс на безпрецедентні 187%. Тоді міністр фінансів Вірменії Ваге Ованесян визнав, що "значну частину становить реекспорт". Того ж року відбувся приголомшливий стрибок у зростанні ВВП, перший в історії Республіки Вірменія — на майже 15%. У квітні минулого року британський The Telegraph назвав таке економічне зростання абсурдним: "Це робить її (Вірменію) кандидатом на 3 місце в списку економік світу, які найшвидше зростають... За населення ледве у 3 млн осіб та ВВП на душу населення менш ніж одна десята від середнього британця — це неможливі цифри. Але вони реальні... Санкції просто не працюють так, як повинні. Кремль зміг швидко й акуратно обійти майже всі бар'єри, споруджені на його шляху".

У 2023 році, згідно з офіційною статистикою Вірменії, найбільше товарів знову було вивезено в Росію — зростання на 40%. "Реекспорт істотно сприяв зростанню експорту товарів із Вірменії в Росію 2023 року", — визнав заступник міністра фінансів Ваан Сірунян. Станом на лютий 2024 року, з моменту початку війни в Україні експорт із Вірменії до РФ зріс на 430%. Ці дані оприлюднив Робін Брукс, директор Інституту міжнародних фінансів і колишній стратег Goldman Sachs.

У березні Брукс закликав ЄС вжити заходів щодо боротьби з вірмено-російським співробітництвом, яке суперечить інтересам Вашингтона і Брюсселя: "Експорт Вірменії в Росію значно зріс. Це зростання пов'язане з реекспортом товарів із Китаю та ЄС у Росію. ЄС мало що може зробити з китайськими товарами, але він точно може зупинити потік європейського експорту до Вірменії".

Заклики до дії у світовому інфополі

Протягом майже трьох років проблема паралельного імпорту через Вірменію, всупереч США та ЄС, багато разів висвітлювалася авторитетними міжнародними ЗМІ. Ще 2022 року канадський аналітичний сайт Geopolitical Monitor писав: "Вірменія є найкращим членом країн ЄАЕС, щоб допомогти Росії порушити санкції". А вже за рік у The Wall Street Journal пояснювали: "Дотримання санкцій ускладнюється членством... Вірменії в очолюваному Росією Євразійському економічному союзі, який значною мірою усуває митні кордони між своїми членами".

Водночас французький підрозділ Forbes писав: "У той час як ЄС і США переслідують приватні компанії, що порушують антиросійські санкції на Далекому Сході, Вірменія продовжує збільшувати торгівлю з Росією завдяки реекспорту товарів, що підпадають під санкції". Цю думку підтверджувала і швейцарська франкомовна газета L'Agefi: "Вірменія безпосередньо бере участь у реекспорті санкційної продукції в Росію".

Публікації на цю тему не припиняються по всьому світу, зокрема ізраїльське видання Israel Hayom повідомляло про те, що за понад 700 днів російсько-української війни співпраця Вірменії з військовою машиною Кремля не лише не була припинена, а начебто свідомо ігнорується.

"Хоч Вірменія й активно створювала видимість переорієнтації на Захід, насправді вона функціонує як один із головних хабів Москви з ухилення від санкцій", — стверджують аналітики американського медіахолдингу Newsmax.

Незважаючи на однозначні дані, висловлювання економістів і висвітлення цієї проблеми великими світовими ЗМІ, Захід не вживає абсолютно ніяких заходів проти вірменського реекспорту. Американський The Washington Post ще в травні минулого року закликав: "Захід може посилити тиск на Вірменію, з якої різко зріс реекспорт до РФ низки найважливіших товарів, зокрема й електроніки... Вашингтон має задіяти всі наявні в нього інструменти". У 2024 р. ЗМІ продовжили закликати до усунення єреванської "лазівки". "Незважаючи на висвітлення у світових ЗМІ проблеми реекспорту санкційних товарів із Вірменії до Росії, міжнародне співтовариство не вжило жодних дій, і Вірменія не зазнала жодних наслідків", — зазначало провідне грецьке видання Protothema. Йому вторить видання №1 у Румунії Digi24: "Захід не вживає абсолютно ніяких дій проти вірменського реекспорту".

Перераховані вище факти дають змогу стверджувати, що "переорієнтація" Вірменії на Захід є не більше ніж декорацією. Прикриваючись нею Єреван продовжує служити важливим економічним партнером Москви. Якщо Захід дійсно хоче якнайшвидшого закінчення війни в Україні, то США і ЄС варто перестати ігнорувати роль Єревана в обході Москвою введених ними ж санкцій.