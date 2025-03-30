Допомагали у врегулюванні воєн, зокрема в Україні: Білий дім звільнив працівників Інституту миру, — WP

Орієнтовно 200-300 співробітників Інституту миру США (USIP), який бере активну участь у переговорах щодо укладення мирних угод по всьому світу, а також у допомозі постраждалим від воєн країнам, в тому числі й Україні, звільнили в межах ініціативи мільярдера Ілона Маска — очільника нового Департаменту урядової ефективності (DOGE).

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Про ще одне масове скорочення адміністрацією Білого дому у важливій державній інституції повідомило видання The Washington Post 29 березня.

"Було звільнено від 200 до 300 осіб — майже весь персонал штаб-квартири інституту", — зазначають у виданні.

Скорочення в інституції відбулося менш ніж за два тижні після того, як Ілон Маск отримав посаду керівника DOGE.

Про це кореспондентам розповіли самі працівники USIP, які потрапили під звільнення. Вони спілкувалися із журналістами на умовах цілковитої анонімності через побоювання, що адміністрація Трампа після викриття інформації спробує зашкодити їм.

Зі слів звільнених працівників USIP, намагаючись уникнути судової тяганини, зі сторони Білого дому їм пропонували часткове відшкодування у вигляді вихідної допомоги та надання додаткового місяця медичного страхування. Натомість вони мали надати свої підписи під документами, що засвідчували їхні відмови щодо доведення справи до суду.

Також колишні працівники інституту повідомили про те, що їхні очільники спершу пробували переконати представників DOGE у тому, що не можуть бути ліквідовані діями Ілона Маска. Причиною цьому є те, що установу зареєстровано як некомерційну організацію.

Попри побоювання негативних дій з боку Білого дому, працівники USIP таки звернулися із позовом до суду. У зверненні йдеться про те, що виконавча гілка влади не мала права ліквідувати інституцію, оскільки її було створено законодавчою владою.

Засідання у справі заплановані на квітень. Слухання справи відбудуться наприкінці місяця, як зазначили у The Washington Post.

Що відомо про Інститут миру США

Інститут миру США (USIP) — неурядова організація, що формує аналітичний матеріал за різними напрямами реформування сектору безпеки і оборони, правоохоронної діяльності, справ ветеранів, громадської безпеки, боротьби з корупцією та системи правосуддя.

Конгрес США заснував Інститут миру в 1984 році як позапартійну, незалежну організацію, покликану захищати інтереси США, допомагаючи запобігати насильницьким конфліктам та укладати мирні угоди за кордоном. Установа допомагала американському уряду та тим, хто працює над розв'язанням конфліктів у світі, із наданням перевірених рішень для підтримки мирних процесів.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, чому Маск і Трамп стали незамінними одне для одного.

Ілон Маск заявляв 20 березня, що йому "бажають смерті" американські чиновники.