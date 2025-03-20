Викриває шахрайство: Маск заявив, що американські чиновники бажають йому смерті

Маск заявив, що державне шахрайство "настільки велике", що спричиняє річний дефіцит у 2 трильйони доларів, і він стурбований тим, що США збанкрутують через "розбазарювання коштів".

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Мільярдер і радник Дональда Трампа Ілон Маск, заявив, що його життя перебуває під загрозою через його активну роботу в адміністрації президента США. Він вважає, що окремі чиновники бажають йому смерті через те, що він "зупиняє їхнє шахрайство". Про це він сказав в коментарі Fox News.

"Коли ви забираєте у людей гроші, які вони отримують шахрайським шляхом, вони дуже засмучуються і хочуть убити мене, тому що я зупиняю їхнє шахрайство. І вони хочуть завдати шкоди Tesla, тому що ми зупиняємо це жахливе марнотратство та корупцію в уряді. Погані люди роблять погані речі", — сказав він.

Ілон Маск обіймає посаду голови Департаменту ефективності уряду. Він очолив кроки адміністрації президента щодо боротьби з "марнотратством і шахрайством", а також виявлення зловживань серед різних державних програм.

Комісія досліджувала різні федеральні департаменти та агентства, починаючи від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і закінчуючи Інститутом миру США, що призвело до звільнень працівників і затримки коштів, виділених Конгресом . DOGE отримав серйозний тиск від демократів у Конгресі та зіткнувся з купою правових оскаржень у суді.

Маск заявив, що державне шахрайство "настільки велике", що спричиняє річний дефіцит у 2 трильйони доларів, і він стурбований тим, що США збанкрутують через "розбазарювання коштів".

Нагадаємо, що раніше республіканці публічно висміяли Ілона Маска після кібератаки на його соцмережу 10 березня. Вони потролили його тим, що це Україна атакувала мережу.

Також повідомлялося про фінансові втрати мільярдерів, які підтримали Дональда Трампа.