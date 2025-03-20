Разоблачает мошенничество: Маск заявил, что американские чиновники желают ему смерти

Маск заявил, что государственное мошенничество "настолько велико", что вызывает годовой дефицит в 2 триллиона долларов, и он обеспокоен тем, что США обанкротятся из-за "разбазаривания средств".

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Миллиардер и советник Дональда Трампа Илон Маск, заявил, что его жизнь находится под угрозой из-за его активной работы в администрации президента США. Он считает, что отдельные чиновники желают ему смерти из-за того, что он "останавливает их мошенничество". Об этом он сказал в комментарии Fox News.

"Когда вы забираете у людей деньги, которые они получают мошенническим путем, они очень расстраиваются и хотят убить меня, потому что я останавливаю их мошенничество. И они хотят нанести вред Tesla, потому что мы останавливаем это ужасное расточительство и коррупцию в правительстве. Плохие люди делают плохие вещи", — сказал он.

Илон Маск занимает должность главы Департамента эффективности правительства. Он возглавил шаги администрации президента по борьбе с "расточительством и мошенничеством", а также выявление злоупотреблений среди различных государственных программ.

Комиссия исследовала различные федеральные департаменты и агентства, начиная от Агентства США по международному развитию (USAID) и заканчивая Институтом мира США, что привело к увольнениям сотрудников и задержке средств, выделенных Конгрессом. DOGE получил серьезное давление от демократов в Конгрессе и столкнулся с кучей правовых обжалований в суде.

Маск заявил, что государственное мошенничество "настолько велико", что вызывает годовой дефицит в 2 триллиона долларов, и он обеспокоен тем, что США обанкротятся из-за "разбазаривания средств".

Напомним, что ранее республиканцы публично высмеяли Илона Маска после кибератаки на его соцсеть 10 марта. Они потроллили его тем, что это Украина атаковала сеть.

Также сообщалось о финансовых потерях миллиардеров, которые поддержали Дональда Трампа.