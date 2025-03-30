Помогали в урегулировании войн, в частности в Украине: Белый дом уволил работников Института мира, — WP

Ориентировочно 200-300 сотрудников Института мира США (USIP), который активно участвует в переговорах по заключению мирных соглашений по всему миру, а также в помощи пострадавшим от войн странам, в том числе и Украине, уволили в рамках инициативы миллиардера Илона Маска — главы нового Департамента правительственной эффективности (DOGE).

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О еще одном массовом сокращении администрацией Белого дома в важной государственной институции сообщило издание The Washington Post 29 марта.

"Было уволено от 200 до 300 человек — почти весь персонал штаб-квартиры института", — отмечают в издании.

Сокращение в институции произошло менее чем через две недели после того, как Илон Маск получил должность руководителя DOGE.

Об этом корреспондентам рассказали сами работники USIP, которые попали под увольнение. Они общались с журналистами на условиях полной анонимности из-за опасений, что администрация Трампа после разоблачения информации попытается навредить им.

По словам уволенных работников USIP, пытаясь избежать судебной волокиты, со стороны Белого дома им предлагали частичное возмещение в виде выходного пособия и предоставление дополнительного месяца медицинского страхования. Взамен они должны были предоставить свои подписи под документами, удостоверяющими их отказ от доведения дела до суда.

Также бывшие работники института сообщили о том, что их руководители сначала пробовали убедить представителей DOGE в том, что не могут быть ликвидированы действиями Илона Маска. Причиной этому является то, что учреждение зарегистрировано как некоммерческая организация.

Несмотря на опасения негативных действий со стороны Белого дома, работники USIP таки обратились с иском в суд. В обращении говорится о том, что исполнительная ветвь власти не имела права ликвидировать институт, поскольку он был создан законодательной властью.

Заседания по делу запланированы на апрель. Слушания дела состоятся в конце месяца, как отметили в The Washington Post.

Что известно об Институте мира США

Институт мира США (USIP) — неправительственная организация, формирующая аналитический материал по различным направлениям реформирования сектора безопасности и обороны, правоохранительной деятельности, дел ветеранов, общественной безопасности, борьбы с коррупцией и системы правосудия.

Конгресс США основал Институт мира в 1984 году как беспартийную, независимую организацию, призванную защищать интересы США, помогая предотвращать насильственные конфликты и заключать мирные соглашения за рубежом. Учреждение помогало американскому правительству и тем, кто работает над разрешением конфликтов в мире, с предоставлением проверенных решений для поддержки мирных процессов.

Напомним, ранее Фокус выяснял, почему Маск и Трамп стали незаменимыми друг для друга.

Илон Маск заявлял 20 марта, что ему "желают смерти" американские чиновники.