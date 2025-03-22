Завоевать мир и покорить Марс: почему Трамп и Маск стали незаменимыми друг для друга

Амбиции Маска простираются до высадки на Марс, а Трамп хочет остаться в Белом доме на третий срок. Миллиардер и президент США помогают воплотить в жизнь мечты друг друга, пока привычная нам Америка меняется на глазах, благодаря их разрушительным усилиям.

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Илон Маск и Дональд Трамп критиковали друг друга годами, а теперь президент США пиарит "Теслу" и дает миллиардеру карт-бланш на чистки практически во всех сферах федерального правительства США. Журналисты и политические эксперты предполагают, что это взаимовыгодное сотрудничество, так как у каждого из этих двоих есть амбициозные планы: у Маска на космос и Марс, у Трампа – на практически королевское правление в Белом доме свыше своего срока. Фокус постарался разобраться, как в США образовался самый невероятный альянс из возможных.

Илон Маск сейчас является преданным соратником Трампа Фото: Elon Musk/Twitter

Как Маск и Трамп прошли путь от ненависти до любви

Интересно, но до 2024 года у Илона Маска и Дональда Трампа не было никаких отношений.

"Маск считал Трампа идиотом. Он как бы презирал его. Он критиковал его публично и поддерживал губернатора Флориды Рона ДеСантиса на пост президента", — говорит Джонатан Суон, репортер Белого дома из New York Times.

Маск поддерживал Хиллари Клинтон и Барака Обаму, критиковал Трампа за его презрительное отношение к экологическим проблемам, и заявлял, что максимальный возраст для президента США – 69 лет. Трамп в долгу не остался и говорил, что ракеты Маска летят в никуда, беспилотные авто никуда не едут, а сам он бесполезен без этих проектов. Он заявлял, что Маск "умолял" его о субсидиях во время его первого срока в Белом доме.

"Я мог бы сказать ему: "Падай на колени и умоляй", и он бы это сделал", — писал Трамп.

Но все резко изменилось после покушения на Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Именно тогда, как считают некоторые журналисты и начался "броманс" между Трампом и Маском. Хотя до этого миллиардер отказывался поддерживать деньгами предвыборную кампанию Трампа.

Покушение на Трампа в Пенсильвании Фото: Getty Images

Несколько дней спустя выяснилось, что Маск давил на Трампа, чтобы тот выбрал сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса своим вице-президентом в случае победы. Изначально считалось, что Маск пожертвовал 45 миллионов долларов на кампанию, позже оказалось, что Трампу и другим кандидатам-республиканцам Маск пожертвовал 288 миллионов долларов. К моменту инаугурации Трампа Маск был его правой рукой. И это сотрудничество весьма выгодно.

Чем Дональд Трамп полезен Илону Маску

Эксперты считают, что Маск переметнулся к республиканцам по личным причинам: его злила позиция Джо Байдена по вопросам трудового законодательства и прав трансгендеров (один его сын заявил о смене гендера). Одна из шести его частных компаний, X — ранее Twitter, — стал очень полезен в предвыборной кампании Трампа. Армия почитателей Маска и политики Трампа (MAGA) получили фактически неконтролируемую площадку для выступлений и нападок на оппонентов. Так как цензура на Х практически отсутствует ради того, что миллиардер называет "свободой слова".

Илон Маск сейчас является преданным соратником Трампа Фото: Getty Images

Сотрудничество стало еще выгодней, когда Маска назначили соруководителем Департамента эффективности правительства (DOGE), консультативной группы, призванной сократить расходы правительства США. Сфера влияния Департамента безгранична, что помогает Маску убрать все преграды в американском правительстве на пути к его целям, которые он никогда не скрывал: исследования космоса и миссия на Марс.

Журналист New York Times Эрик Липтон и репортер Times Кирстен Грайнд приводят в пример конфликт Маска и Федерального авиационного агентства, которое постоянно штрафовало SpaceX за нарушение правил безопасности при запуске спутников и ракет. Также возмущалось Министерство внутренних дел, которое изучает экологический вред, который запуски наносят на юге Техаса, и разрушение среды обитания исчезающих видов птиц.

"Он крайне расстроен тем, сколько времени уходит на получение разрешений на дополнительные испытательные полеты Starship. И он хочет, чтобы FAA убралась с дороги. Он считает, что FAA тормозит его усилия по отправке людей на Марс", — отмечает Липтон.

Запуски ракет Маска наносят ущерб экологии Фото: SpaceX

Но после деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), Илону Маску стало куда проще запускать ракеты вопреки возражениям и протестам. После недавнего неудачного запуска космического корабля Маска, который взорвался так близко от пассажирского самолета, что тому пришлось развернуться, официальной критики от FAA не последовало. Зато надзорный орган по финансированию избирательных кампаний требует расследовать участие Маска в сделке между Федеральным управлением гражданской авиации и его собственной компанией Starlink, заявляя о конфликте интересов и о влиянии, которое миллиардер мог оказывать на FAA.

Tesla и другие компании Маска, такие как интернет-провайдер Starlink и SpaceX, превратились в инновационные центры благодаря контрактам и субсидиям федерального правительства. Но он также подвергается федеральным расследованиям — например, проверке функций беспилотного вождения Tesla, проводимой Национальным управлением безопасности дорожного движения.

"Он одновременно является мишенью федерального правительства и получает от него миллиарды долларов. Но он хочет изменить надзор за своей компанией, и кого лучше всего попросить помочь ему сделать это, как не президента Соединенных Штатов?" – говорит Липтон.

Дональд Трамп выбирал себе авто прямо у Белого дома Фото: Getty

И хотя Трамп никогда не скрывал своей нелюбви к электроавтомобилям и экологической повестке в общем, сейчас он является самым надежным гарантом того, что Tesla вне этой критики. Президент США купил одну из них на фоне Белого дома и заявил, что вандализм Tesla равносилен "внутреннему террору", пригрозив возмездием и предупредив, что те, кто нападет на компанию Маска, "пройдут через ад".

Чем Илон Маск полезен Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп не раз намекал, что хочет баллотироваться на третий срок, что противоречит Конституции США. Однако конгрессмен-республиканец из Теннесси Энди Оглз уже подал резолюцию, которая призывает к увеличению срока президентских полномочий с восьми до 12 лет, что означает, что в случае повторной победы Трампа он сможет оставаться на своем посту до января 2033 года, когда ему исполнится 86 лет.

Дональда Трампа всегда привлекала возможность третьего срока в Белом доме Фото: Getty Images

И буря, поднятая Илоном Маском под грифом экономии расходов правительства, весьма эффективна. Официально, он экономит деньги для правительства, но также и помогает Трампу устранить оппозицию – демократов, которые несомненно будут мешать ему воцариться в Овальном кабинете на третий срок. Так, в последнем заявлении Маск утверждает, что демократы прибегают к мошенничеству в таких программах, как Medicare, для повышения рейтинга избирателей.

"Используя мошенничество с льготами, демократы смогли привлечь и удержать огромное количество нелегальных иммигрантов и купить избирателей. По сути, привлечь 10, 20 миллионов человек, которые обязаны демократам правительственными подачками и будут в подавляющем большинстве голосовать за демократов", — сообщил Маск. СМИ называют подобные заявления "теориями заговора", но нельзя отрицать, что у какого-то процента населения США они находят отклик.

И именно Маск является громоотводом Трампа, пока он делает Америку великой так, как он себе это представляет: салоны Tesla штурмуют по всему миру и акции компании падают. Это логично: до авто куда проще добраться, чем до стартовой площадки SpaceX, или до Белого дома, чтобы выразить свое негодование происходящим в США. Трампу выгодно иметь кого-то рядом, кто принимает на себя часть народного гнева.

Сгоревшая "Тесла" - одна из многих, которые подожгли протестующие против Маска Фото: Соцсети

В первый срок Трампа его недвижимость в Нью-Йорке, Вашингтоне и других местах стала естественным местом для протеста. В первые дни его второго срока Tesla выполняет эту роль.

"Tesla — легкая цель. Они едут по нашим улицам. У них есть дилерские центры в наших районах", — сказал Рэнди Блазак, социолог, изучающий политическое насилие.

К тому же сентенция "Царь хороший – бояре плохие" работает и в этом случае. Когда ситуация становится критической, Трамп журит Маска, говоря, что "он никогда не станет президентом США".

Илон Маск с сыном Х на встрече с Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Бывший Twitter также продолжает выполнять свои функции, транслируя спичи Трампа и его сторонников. У президента США есть своя соцсеть Truth Social, но у Х охват куда больше.

Скрытые мотивы Илона Маска и Дональда Трампа

Но некоторые эксперты отмечают, что во взаимодействии Илона Маска и Дональда Трампа есть и скрытые мотивы. Нейробиолог Филип Лоу, который дружил с Маском 15 лет, отмечает, что план миллиардера заключается в том, чтобы брать компании, инвестировать в них, дестабилизировать их, а затем захватывать их.

"В этом контексте Белый дом — его самая крупная инвестиция на сегодняшний день. И сейчас он дестабилизирует американское правительство", — говорит Лоу.

Захватить власть Маску скорей всего не удастся, но он вполне может использовать свое влияние на президента США, чтобы защитить свои инвестиции в Китай, который в Белом доме традиционно не любят. И на данном этапе разрушить этот союз миллиардера и президента США не решится ни один ни второй, так как с момента возвращения Трампа в Белый дом он, как и Маск, оказались слишком зависимы от выгодного влияния, которое оказывают один на другого.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила в яичном кризисе в США администрацию президента Джо Байдена. Она заявила, что накануне инаугурации было убито 8 млн кур. Но теперь президент Дональд Трамп исправляют "кризис Байдена".