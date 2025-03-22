Завоювати світ і підкорити Марс: чому Трамп і Маск стали незамінними один для одного

Амбіції Маска простягаються до висадки на Марс, а Трамп хоче залишитися в Білому домі на третій термін. Мільярдер і президент США допомагають втілити в життя мрії один одного, поки звична нам Америка змінюється на очах, завдяки їхнім руйнівним зусиллям.

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Ілон Маск і Дональд Трамп критикували один одного роками, а тепер президент США піарить "Теслу" і дає мільярдеру карт-бланш на чистки практично у всіх сферах федерального уряду США. Журналісти і політичні експерти припускають, що це взаємовигідна співпраця, оскільки у кожного з цих двох є амбітні плани: у Маска на космос і Марс, у Трампа — на практично королівське правління в Білому домі понад свій термін. Фокус постарався розібратися, як у США утворився найнеймовірніший альянс із можливих.

Ілон Маск зараз є відданим соратником Трампа Фото: Юсаку Маесава

Як Маск і Трамп пройшли шлях від ненависті до любові

Цікаво, але до 2024 року Ілон Маск і Дональд Трамп не мали жодних стосунків.

"Маск вважав Трампа ідіотом. Він ніби зневажав його. Він критикував його публічно і підтримував губернатора Флориди Рона ДеСантіса на пост президента", — каже Джонатан Суон, репортер Білого дому з New York Times.

Маск підтримував Гілларі Клінтон і Барака Обаму, критикував Трампа за його презирливе ставлення до екологічних проблем, і заявляв, що максимальний вік для президента США — 69 років. Трамп у боргу не залишився і говорив, що ракети Маска летять у нікуди, безпілотні авто нікуди не їдуть, а сам він даремний без цих проєктів. Він заявляв, що Маск "благав" його про субсидії під час його першого терміну в Білому домі.

"Я міг би сказати йому: "Падай на коліна і благай", і він би це зробив", — писав Трамп.

Але все різко змінилося після замаху на Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Саме тоді, як вважають деякі журналісти, і почався "броманс" між Трампом і Маском. Хоча до цього мільярдер відмовлявся підтримувати грошима передвиборчу кампанію Трампа.

Замах на Трампа в Пенсильванії Фото: Getty Images

Кілька днів по тому з'ясувалося, що Маск тиснув на Трампа, щоб той вибрав сенатора від Огайо Дж. Д. Венса своїм віцепрезидентом у разі перемоги. Спочатку вважалося, що Маск пожертвував 45 мільйонів доларів на кампанію, пізніше виявилося, що Трампу та іншим кандидатам-республіканцям Маск пожертвував 288 мільйонів доларів. До моменту інавгурації Трампа Маск був його правою рукою. І ця співпраця дуже вигідна.

Чим Дональд Трамп корисний Ілону Маску

Експерти вважають, що Маск переметнувся до республіканців з особистих причин: його злила позиція Джо Байдена з питань трудового законодавства і прав трансгендерів (один його син заявив про зміну гендеру). Одна з шести його приватних компаній, X — раніше Twitter, — стала дуже корисною у передвиборчій кампанії Трампа. Армія шанувальників Маска і політики Трампа (MAGA) отримали фактично неконтрольований майданчик для виступів і нападок на опонентів. Оскільки цензура на Х практично відсутня заради того, що мільярдер називає "свободою слова".

Ілон Маск зараз є відданим соратником Трампа Фото: Getty Images

Співпраця стала ще вигіднішою, коли Маска призначили співкерівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), консультативної групи, покликаної скоротити витрати уряду США. Сфера впливу Департаменту безмежна, що допомагає Маску прибрати всі перепони в американському уряді на шляху до його цілей, які він ніколи не приховував: дослідження космосу і місія на Марс.

Журналіст New York Times Ерік Ліптон і репортер Times Кірстен Грайнд наводять як приклад конфлікт Маска і Федерального авіаційного агентства, яке постійно штрафувало SpaceX за порушення правил безпеки під час запуску супутників і ракет. Також обурювалося Міністерство внутрішніх справ, яке вивчає екологічну шкоду, яку запуски наносять на півдні Техасу, і руйнування середовища проживання зникаючих видів птахів.

"Він вкрай засмучений тим, скільки часу йде на отримання дозволів на додаткові випробувальні польоти Starship. І він хоче, щоб FAA забралася з дороги. Він вважає, що FAA гальмує його зусилля з виряджання людей на Марс", — зазначає Ліптон.

Запуски ракет Маска завдають шкоди екології Фото: Starship

Але після діяльності Департаменту ефективності уряду (DOGE), Ілону Маску стало куди простіше запускати ракети всупереч запереченням і протестам. Після недавнього невдалого запуску космічного корабля Маска, який вибухнув так близько від пасажирського літака, що тому довелося розвернутися, офіційної критики від FAA не було. Натомість наглядовий орган із фінансування виборчих кампаній вимагає розслідувати участь Маска в угоді між Федеральним управлінням цивільної авіації та його власною компанією Starlink, заявляючи про конфлікт інтересів і про вплив, який мільярдер міг чинити на FAA.

Tesla та інші компанії Маска, такі як інтернет-провайдер Starlink і SpaceX, перетворилися на інноваційні центри завдяки контрактам і субсидіям федерального уряду. Але він також піддається федеральним розслідуванням — наприклад, перевірці функцій безпілотного водіння Tesla, яку проводить Національне управління безпеки дорожнього руху.

"Він одночасно є мішенню федерального уряду і отримує від нього мільярди доларів. Але він хоче змінити нагляд за своєю компанією, і кого найкраще попросити допомогти йому зробити це, як не президента Сполучених Штатів?" — каже Ліптон.

Дональд Трамп обирав собі авто просто біля Білого дому Фото: Getty

І хоча Трамп ніколи не приховував своєї нелюбові до електроавтомобілів та екологічного порядку денного загалом, зараз він є найнадійнішим гарантом того, що Tesla поза цією критикою. Президент США купив одну з них на тлі Білого дому і заявив, що вандалізм Tesla рівносильний "внутрішньому терору", пригрозивши відплатою і попередивши, що ті, хто нападе на компанію Маска, "пройдуть через пекло".

Чим Ілон Маск корисний Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп не раз натякав, що хоче балотуватися на третій термін, що суперечить Конституції США. Однак конгресмен-республіканець із Теннессі Енді Оглз уже подав резолюцію, яка закликає до збільшення терміну президентських повноважень із восьми до 12 років, що означає, що в разі повторної перемоги Трампа він зможе залишатися на своїй посаді до січня 2033 року, коли йому виповниться 86 років.

Дональда Трампа завжди приваблювала можливість третього терміну в Білому домі Фото: Getty Images

І буря, піднята Ілоном Маском під грифом економії витрат уряду, вельми ефективна. Офіційно, він економить гроші для уряду, але також і допомагає Трампу усунути опозицію — демократів, які безсумнівно заважатимуть йому запанувати в Овальному кабінеті на третій термін. Так, в останній заяві Маск стверджує, що демократи вдаються до шахрайства в таких програмах, як Medicare, для підвищення рейтингу виборців.

"Використовуючи шахрайство з пільгами, демократи змогли залучити й утримати величезну кількість нелегальних іммігрантів і купити виборців. По суті, залучити 10, 20 мільйонів людей, які зобов'язані демократам урядовими подачками і будуть у переважній більшості голосувати за демократів", — повідомив Маск. ЗМІ називають подібні заяви "теоріями змови", але не можна заперечувати, що у якогось відсотка населення США вони знаходять відгук.

І саме Маск є громовідводом Трампа, поки він робить Америку великою так, як він собі це уявляє: салони Tesla штурмують по всьому світу та акції компанії падають. Це логічно: до авто куди простіше дістатися, ніж до стартового майданчика SpaceX, або до Білого дому, щоб висловити своє обурення тим, що відбувається у США. Трампу вигідно мати когось поруч, хто бере на себе частину народного гніву.

Згоріла "Тесла" — одна з багатьох, які підпалили протестувальники проти Маска Фото: Соцмережi

У перший термін Трампа його нерухомість у Нью-Йорку, Вашингтоні та інших місцях стала природним місцем для протесту. У перші дні його другого терміну Tesla виконує цю роль.

"Tesla — легка ціль. Вони їдуть нашими вулицями. У них є дилерські центри в наших районах", — сказав Ренді Блазак, соціолог, який вивчає політичне насильство.

До того ж сентенція "Цар хороший — бояри погані" працює і в цьому випадку. Коли ситуація стає критичною, Трамп картає Маска, кажучи, що "він ніколи не стане президентом США".

Ілон Маск із сином Х на зустрічі з Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Колишній Twitter також продовжує виконувати свої функції, транслюючи спічі Трампа і його прихильників. У президента США є своя соцмережа Truth Social, але у Х охоплення куди більше.

Приховані мотиви Ілона Маска і Дональда Трампа

Але деякі експерти зазначають, що у взаємодії Ілона Маска та Дональда Трампа є й приховані мотиви. Нейробіолог Філіп Лоу, який товаришував із Маском 15 років, зазначає, що план мільярдера полягає в тому, щоб брати компанії, інвестувати в них, дестабілізувати їх, а потім захоплювати їх.

"У цьому контексті Білий дім — його найбільша інвестиція на сьогодні. І зараз він дестабілізує американський уряд", — каже Лоу.

Захопити владу Маску скоріше за все не вдасться, але він цілком може використати свій вплив на президента США, щоб захистити свої інвестиції в Китай, який у Білому домі традиційно не люблять. І на цьому етапі зруйнувати цей союз мільярдера і президента США не наважиться ні один, ні другий, оскільки з моменту повернення Трампа до Білого дому він, як і Маск, виявилися занадто залежними від вигідного впливу, який чинять один на іншого.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт звинуватила в яєчній кризі у США адміністрацію президента Джо Байдена. Вона заявила, що напередодні інавгурації було вбито 8 млн курей. Але тепер президент Дональд Трамп виправляє "кризу Байдена".