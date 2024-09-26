Без РФ не обошлось: в Сирии разграбили древний город времен Александра Македонского

Город Апамея, крупный археологический памятник Сирии, стал трагическим символом культурного наследия, утраченного в хаосе гражданского конфликта.

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В Сирии, где все еще продолжается война и присутствуют российские военные, черные археологи разграбили древний город Апамея, также известный как Пелла. Спутниковые снимки демонстрируют, что раскопки ведутся на всей территории руин. Об этом сообщает NZZ.

Недавно проанализированные спутниковые снимки 2011, 2012 и 2022 годов показывают, как некогда величественные римские и византийские руины Апамеи были опустошены, оставив после себя изуродованный ландшафт, где история была украдена ради выгоды.

Фото: Скриншот

Контраст между 2011 и 2022 гг. Фото: Скриншот

Апамея, расположенная на берегу Оронта на северо-западе Сирии, была основана в 300 г. до н.э. Основанный в IV веке до нашей эры Селевком I Никатором, одним из полководцев Александра Македонского, он превратился в важный культурный и торговый центр региона, известный своими великолепными храмами, захватывающими дух улицами с колоннадами, театрами и римскими виллами. Хотя город существовал на протяжении тысячелетий, во время Гражданской войны он стал мишенью для мародеров, ищущих ценные артефакты для продажи на черном рынке.

Сравнение спутниковых изображений от 20 июля 2011 года и 4 апреля 2012-го дает тревожную картину быстрого разрушения этого объекта. По состоянию на июль 2011 года руины Апамеи все еще были практически нетронутыми, а археологические сооружения и улицы все еще были хорошо видны. На снимке виден хорошо сохранившийся городской пейзаж с каменным фундаментом и узнаваемыми узорами, указывающими на остатки некогда великолепного центра города.

Однако в апреле 2012 года сложилась катастрофически иная картина. Вся территория усеяна сотнями ям черных археологов. Огромное количество дыр, разбросанных по всей Апамее, позволяет предположить, что разрушения осуществлялись систематически и с использованием тяжелой техники, а не путем отдельных, мелкомасштабных грабежей. Разграбление Апамеи продолжается и сейчас.

Испытания Апамеи — не единичный случай. Конфликт в Сирии оказал катастрофическое воздействие на многие древние памятники: Пальмира и средневековый замок Крак-де-Шевалье также понесли значительный ущерб. Однако разграбление Апамеи выделяется масштабами разрушений.

Взрыв в Пальмире Фото: Getty Images

Археологи и историки опасаются, что большая часть того, что было украдено из Апамеи, никогда больше не всплывет на поверхность. Грабежи не ограничиваются статуями или крупными объектами; бесценные мозаики, монеты, керамика и даже архитектурные элементы также были вывезены на нелегальные антикварные рынки.

В последние годы международные усилия по ограничению торговли награбленными артефактами активизировались, а такие организации, как ЮНЕСКО и Интерпол, работают над возвращением украденных культурных ценностей. Однако война в Сирии крайне затрудняет защиту богатого исторического наследия страны. Известно, что археологи из РФ, в частности из Эрмитажа, также работали в Сирии под патронатом Асада.

Что известно о городе Апамея

Первоначально носил название Фарнакес. После завоевания Александром Македонским город получил название Пелла. Новое название городу дал полководец Македонского по имени своей жены Апамы. Помпей Великий разрушил город в I веке до н. э. Город был вновь основан в I веке н. э. Население было около полумиллиона человек, учитывая рабов и свободных граждан.

руины Апамеи Фото: tripadvisor

Окончательно город был разрушен и заброшен в VII веке.

Война в Сирии: участие России

Россия вмешалась в сирийский конфликт в 2015 году, чтобы поддержать своего союзника, президента Башара Асада, заявив, что действует по его просьбе. Ее не раз обвиняли в неизбирательных авиаударах и использовании неуправляемых авиабомб в густонаселенных районах, а также в бомбардировках больниц. Москва отрицала все обвинения в нарушении международного права в Сирии.

Россияне в Сирии Фото: Getty Images

Сейчас в Сирии продолжается гражданская война. Российские войска все еще присутствуют. Также Асад привлек на помощь Иран. В Дамаске проблемы с топливом, электроэнергией и продовольствием.

Северо-запад Сирии по-прежнему контролируется бойцами сирийской оппозиции, но многие жители Дамаска считают, что эта часть страны находится под властью Турции, которая разместила там свои войска. Тем временем силы, возглавляемые курдами, контролируют большую часть северо-восточной Сирии, где находятся нефтяные ресурсы страны.

Сирийские беженцы на границе с Турцией

Напомним, в середине сентября спецназовцы Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию в Сирии. Они атаковали российскую базу вблизи города Алеппо. Там россияне изготавливали и испытывали ударные БПЛА.