Компания Edelman обслуживает интересы армянского олигарха Рубена Варданяна последний год. Она же и занимается его медиакампанией в мире. Однако выяснилось, что офис аффилиата, который занимается пиаром фигуры путинского "кошелька" находится в самом центре украинской столицы буквально под носом у СБУ на улице Ярославской. Об этом пишет "5 канал".

Как говорится в материале, Noblet Media — филиал Edelman, консалтинговой компании (США), которая занимается пиаром Рубена Варданяна, российского миллиардера, "кошелька" Путина, экс-главы сепаратистского образования в Карабахе. Его арестовали спецслужбы Азербайджана осенью 2023 года. Баку обвиняет его в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований. Но еще до того, в апреле 2023-го СБУ его обвинила в "финансировании российской агрессии на постсоветских территориях".

Приближенные Варданяна сейчас проводят международную медиакампанию по отбеливанию его репутации. Флагманом здесь выступает организация Free Armenian Prisoners, которую, как пишет издание, связывают с Edelman.

В марте 2022 г. в связи с российским вторжением в Украину Edelman объявил о прекращении сотрудничества со своим дочерним агентством в РФ. При этом Edelman с одной стороны защищает интересы человека, которого связывают с Путиным, а с другой — функционирует в центре Киева. PR-офис компании находится в 10 минутах езды от детской больницы "Охматдет", в результате атаки на которую погибли 38 человек, включая 4 детей.

Как считают журналисты, действия Edelman противоречат позиции Киева, который знает о "российском следе" в биографии Варданяна. В октябре 2022 года Офис Зеленского ввел персональные санкции против Варданяна. В апреле 2023-го Варданяна внесли в базу пособников агрессии РФ "Миротворец".

В апреле-мае 2024 года 18 депутатов Верховной Рады подписали и направили письмо в Нобелевский комитет с призывом отклонить кандидатуру олигарха как номинанта на премию мира. Также к этому присоединились и 105 депутатов из Литвы, Латвии и Румынии.

Варданян известен как основатель и руководитель российской компании "Тройка Диалог". Через нее переводились деньги окружению Путина. В 2019-м году 22 депутата Европарламента призвали ввести санкции против олигарха. В январе 2022 г. Варданян был включен в проект санкций США.

В материале также говорится о том, что он связан с режимом аятолл в Иране, который поставляет оружие агрессору. Учитывая все вышеупомянутое, продвижение Варданяна со стороны американской Edelman, которая функционирует в воюющей столице Украины, невероятное. СБУ, которая активно ведет борьбу против вражеской агентурной сети, следует обратить внимание на деятельность Noblet Media CIS, которая является дочерней компанией защитника интересов Варданяна — человека московского диктатора и врага Украины.