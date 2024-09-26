Репутацію путінського друга та "гаманця" Варданяна тепер лобіює американський консалтинг, - ЗМІ

Компанія Edelman обслуговує інтереси вірменського олігарха Рубена Варданяна останній рік. Вона ж і опікується його медіакампанією у світі. Однак, зʼясувалося, що офіс афіліата, який займається піаром постаті путінського "гаманця" знаходиться в самісінькому центрі української столиці буквально під носом у СБУ на вулиці Ярославській. Про це пише "5 канал".

Як йдеться у матеріалі, Noblet Media – філія Edelman, консалтингової компанії (США), яка займається піаром Рубена Варданяна, російського мільярдера, "гаманця" путіна, екс-глави сепаратистського утворення в Карабаху. Його заарештували спецслужби Азербайджану восени 2023 року. Баку звинувачує його у фінансуванні тероризму та створенні незаконних збройних формувань. Але ще до того, у квітні 2023-го СБУ його звинуватила у "фінансуванні російської агресії на пострадянських територіях".

Наближені Варданяна зараз проводять міжнародну медіакампанію з вибілювання його репутації. Флагманом тут виступає організація Free Armenian Prisoners, яку, як пише видання, пов’язують з Edelman.

У березні 2022 р. у зв'язку з російським вторгненням в Україну Edelman оголосив про припинення співпраці зі своїм дочірнім агентством у РФ. При цьому Edelman з одного боку захищає інтереси людини, яку пов'язують з путіним, а з іншого – функціонує у центрі Києва. PR-офіс компанії знаходиться за 10 хвилин їзди від дитячої лікарні "Охматдит", внаслідок атаки на яку загинуло 38 осіб, включаючи 4 дітей.

Як вважають журналісти, дії Edelman суперечать позиції Києва, який знає про "російський слід" у біографії Варданяна. У жовтні 2022 року Офіс Зеленського запровадив персональні санкції проти Варданяна. У квітні 2023-го Варданяна внесли до бази посібників агресії РФ "Миротворець".

У квітні-травні 2024 року 18 депутатів Верховної Ради підписали та направили листа до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру олігарха як номінанта на премію миру. Також до цього приєдналися і 105 депутатів із Литви, Латвії та Румунії.

Варданян відомий як засновник та керівник російської компанії "Трійка Діалог". Через неї переказувалися гроші оточенню путіна. У 2019-му році 22 депутати Європарламенту закликали ввести санкції проти олігарха. У січні 2022 р. Варданяна було включено до проекту санкцій США.

У матеріалі також йдеться про те, що він пов'язаний із режимом аятол в Ірані, який постачає зброю агресору. Враховуючи все вищезгадане, просування Варданяна з боку американської Edelman, яка функціонує в столиці України, що воює, неймовірне. СБУ, яка активно веде боротьбу проти ворожої агентурної мережі, слід звернути увагу на діяльність Noblet Media CIS, яка є дочірньою компанією захисника інтересів Варданяна – людини московського диктатора та ворога України.