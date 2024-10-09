Изменения климата сделали зимний отдых на месяц короче, чем 50 лет назад

Изменение климата привело к сокращению ледников, повышению температуры и даже закрытию курортов, что поставило под сомнение будущее горнолыжной отрасли.

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Горнолыжные каникулы ждут "мрачное будущее", поскольку изменение климата сеет хаос на курортах по всему миру. Бронирование в последнюю минуту только на высокогорных курортах и ​​альтернативные развлечения вне склонов все чаще становятся нормой, поскольку меняется форма горнолыжных каникул. Температура в Альпах подросла на целых два градуса, так что теперь отдых в горах стал короче на месяц. Об этом пишет The Telegraph.

Последние два года — 2022 и 2023 — были как самыми жаркими в истории, так и самыми худшими с точки зрения таяния ледников за всю историю наблюдений. Если вы увлечены отдыхом на склонах, эксперты говорят, что предупреждающие знаки больше нельзя игнорировать.

Альпы "тают" Фото: Lawrence Blem

В то время как глобальная температура выросла примерно на 1°C, в Альпах этот рост удвоился — до 2°C. Лыжный сезон теперь на месяц короче, чем в 1970-х годах, белые рождественские праздники уходят в прошлое, а снеговая линия — высота, на которой дождь превращается в снег — растет катастрофически быстро.

Внезапные наводнения в Австрии в августе сопровождались новостями в сентябре о том, что граница между Италией и Швейцарией вокруг вершины Маттерхорн перерисовывается из-за таяния ледников.

На прошлой неделе шокирующие заголовки о том, что европейские горнолыжные курорты рискуют быть "стертыми с лица земли в течение десятилетий", были спровоцированы Всемирным метеорологическим обществом (ВМО) и Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (ФИС) которые заявили, что зимние виды спорта и туризм ждет "мрачное будущее".

Один из горнолыжных курортов в Альпах, где ситуацию пытаются спасти снежными пушками

"В прошлом году мы наблюдали очень высокие температуры и ожидаем, что они сохранятся — мир нагревается беспрецедентными темпами — на 0,26 °C за десятилетие, и, как мы понимаем, этот рост будет усиливаться на больших высотах", — сказал климатолог, профессор Пирс Форстер, ведущий автор Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Профессор Форстер не только ведущий климатолог, но и заядлый лыжник. "Ледниковые изменения и границы стран влияют на меня лично, потому что я люблю лыжный туризм, а маршруты для скалолазания меняются и становятся все более опасными", — сказал он.

Однако изменение климата в горах — это не просто вопрос количества снега, по которому можно кататься на лыжах. Изменение температуры, отступление ледников, уменьшение снежного и ледяного покрова и таяние вечной мерзлоты (земли, которая остается непрерывно замерзшей в течение двух или более лет) оказывают влияние на горные экосистемы, сообщества и целые экономики.

Подъемники находятся под угрозой, поскольку вечная мерзлота тает, и ранее стабильная почва начинает двигаться, влияя на инфраструктуру курортов от транспортных систем до горных хижин и ресторанов. Исследование 2021 года, проведенное учеными из Университета Гренобля и Университета Савойи-Монблан, выявило 947 элементов инфраструктуры — например, пилон подъемника — которые, вероятно, будут затронуты изменениями вечной мерзлоты только во Франции. 84 процента из них находятся под низким или средним риском, а 16 процентов — под высоким риском дестабилизации. Ученые, стоящие за исследованием, призвали к срочному расширению исследовательской работы на все Альпы.

Какие области под угрозой

Несомненно, горнолыжные курорты ниже 1500 м над уровнем моря имеют мало будущего в зимних видах спорта. На прошлой неделе ВМО предупредила, что нулевой уровень (высота, на которой температура позволяет сохранять снежный покров) достигнет 1500 м к 2060 году — по сравнению с сегодняшними 850 м над уровнем моря. Снежные пушки, конечно, важны, но они сопряжены с экологическими и экономическими издержками и зависят от низких температур для своей работы.

Альпы лишаются снежного покрова Фото: Getty

С 1970-х годов из-за отсутствия снега во Франции уже закрылось более 180 небольших горнолыжных курортов. Последней жертвой стал Сейн-лез-Альп, где на этой неделе местные жители проголосовали за постоянное закрытие горнолыжного курорта после сокращения вдвое числа посетителей из-за регулярного отсутствия снега. Город взял кредит в размере 2 млн евро на эксплуатацию и обслуживание подъемников, но теперь ищет альтернативные источники дохода.

Низкорасположенные курорты, которые все еще работают, прилагают срочные усилия для привлечения туристов круглый год — например, инвестируя в горные велосипедные и пешеходные маршруты летом — чтобы повысить свою экономическую жизнеспособность.

Как изменения климата влияют на туризм

Горнолыжные каникулы и привычки лыжников уже меняются. Туроператоры сообщают об увеличении числа бронирований в последнюю минуту, когда люди ждут снегопада перед поездкой, в то время как высокогорные курорты становятся более загруженными и цены на них растут. Например, цена в Валь Торансе (2300 м) — самом высокогорном курорте в Европе — достигают более 4000 долларов за неделю с человека, потому что снег там гарантирован.

А в Аспене, Колорадо и во Франции уже предлагают страховки на тот случай, если дождь идет более трех часов.

Горнолыжный курорт в Альпах

Лыжникам также следует ожидать сокращения сезона — ученые предсказали, что в 2050 году лыжный сезон будет короче еще на 14 дней (в лучшем случае) или на целых 62 дня, если ситуация станет хуже.

Так что вскоре горнолыжная индустрия, которая ранее была вполне доступной, станет очень элитным отдыхом, который смогут себе позволить только те, у кого есть тысячи евро на неделю в пока еще заснеженных горах.

Напомним, ранее супружеская пара из Бристоля вызвала ажиотаж, опубликовав семейные фото из отпуска, сделанные с разницей в 15 лет на леднике Рона в Альпах. Дункан Портер с женой позировали на том самом месте, но за их спинами были видны только голые скалы: от ледника почти ничего не осталось.