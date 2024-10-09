Зміни клімату зробили зимовий відпочинок на місяць коротшим, ніж 50 років тому

Зміна клімату призвела до скорочення льодовиків, підвищення температури і навіть закриття курортів, що поставило під сумнів майбутнє гірськолижної галузі.

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На гірськолижні канікули чекає "похмуре майбутнє", оскільки зміна клімату сіє хаос на курортах по всьому світу. Бронювання в останню хвилину тільки на високогірних курортах і альтернативні розваги поза схилами все частіше стають нормою, оскільки змінюється форма гірськолижних канікул. Температура в Альпах підросла на цілих два градуси, тож тепер відпочинок у горах став коротшим на місяць. Про це пише The Telegraph.

Останні два роки — 2022 і 2023 — були як найспекотнішими в історії, так і найгіршими з точки зору танення льодовиків за всю історію спостережень. Якщо ви захоплені відпочинком на схилах, експерти кажуть, що попереджувальні знаки більше не можна ігнорувати.

Альпи "тануть" Фото: Lawrence Blem

У той час як глобальна температура зросла приблизно на 1°C, в Альпах це зростання подвоїлося — до 2°C. Лижний сезон тепер на місяць коротший, ніж у 1970-х роках, білі різдвяні свята відходять у минуле, а снігова лінія — висота, на якій дощ перетворюється на сніг — зростає катастрофічно швидко.

Раптові повені в Австрії в серпні супроводжувалися новинами у вересні про те, що кордон між Італією та Швейцарією навколо вершини Маттерхорн перемальовується через танення льодовиків.

Минулого тижня разючі заголовки про те, що європейські гірськолижні курорти ризикують бути "стертими з лиця землі протягом десятиліть", спровокувало Всесвітнє метеорологічне товариство (ВМО) і Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (ФІС), які заявили, що на зимові види спорту і туризм чекає "похмуре майбутнє".

Один із гірськолижних курортів в Альпах, де ситуацію намагаються врятувати сніговими гарматами

"Минулого року ми спостерігали дуже високі температури й очікуємо, що вони збережуться — світ нагрівається безпрецедентними темпами — на 0,26 °C за десятиліття, і, як ми розуміємо, це зростання посилюватиметься на великих висотах", — сказав кліматолог, професор Пірс Форстер, провідний автор Міжнародної групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК).

Професор Форстер не лише провідний кліматолог, а й завзятий лижник. "Льодовикові зміни та кордони країн впливають на мене особисто, бо я люблю лижний туризм, а маршрути для скелелазіння змінюються і стають дедалі небезпечнішими", — сказав він.

Однак зміна клімату в горах — це не просто питання кількості снігу, по якому можна кататися на лижах. Зміна температури, відступ льодовиків, зменшення снігового та крижаного покриву та танення вічної мерзлоти (землі, що залишається безперервно замерзлою впродовж двох чи більше років) впливають на гірські екосистеми, спільноти та цілі економіки.

Підйомники перебувають під загрозою, оскільки вічна мерзлота тане, і раніше стабільний ґрунт починає рухатися, впливаючи на інфраструктуру курортів: від транспортних систем до гірських колиб і ресторанів. Дослідження 2021 року, проведене вченими з Університету Гренобля та Університету Савої-Монблан, виявило 947 елементів інфраструктури — наприклад, пілон підйомника — яких, імовірно, зачеплять зміни вічної мерзлоти тільки у Франції. 84 відсотки з них перебувають під низьким або середнім ризиком, а 16 відсотків — під високим ризиком дестабілізації. Вчені, що стоять за дослідженням, закликали до термінового розширення дослідницької роботи на всі Альпи.

Які області під загрозою

Безсумнівно, гірськолижні курорти нижче 1500 м над рівнем моря мають мало майбутнього в зимових видах спорту. Минулого тижня ВМО попередила, що нульовий рівень (висота, на якій температура дає змогу зберігати сніговий покрив) досягне 1500 м до 2060 року — як порівняти із сьогоднішніми 850 м над рівнем моря. Снігові гармати, звісно, важливі, але вони пов'язані з екологічними та економічними витратами і залежать від низьких температур для своєї роботи.

Альпи втрачають сніговий покрив Фото: Getty

З 1970-х років через відсутність снігу у Франції вже закрилося понад 180 невеликих гірськолижних курортів. Останньою жертвою став Сейн-Лез-Альп, де цього тижня місцеві жителі проголосували за постійне закриття гірськолижного курорту після скорочення вдвічі кількості відвідувачів через регулярну відсутність снігу. Місто взяло кредит у розмірі 2 млн євро на експлуатацію та обслуговування підйомників, але тепер шукає альтернативні джерела доходу.

Низькорозташовані курорти, які все ще працюють, докладають термінових зусиль для залучення туристів цілий рік — наприклад, інвестуючи в гірські велосипедні та пішохідні маршрути влітку — щоб підвищити свою економічну життєздатність.

Як зміни клімату впливають на туризм

Гірськолижні канікули і звички лижників уже змінюються. Туроператори повідомляють про збільшення кількості бронювань в останню хвилину, коли люди чекають снігопаду перед поїздкою, тоді як високогірні курорти стають більш завантаженими, а ціни на них зростають. Наприклад, ціна у Валь Торансі (2300 м) — найвисокогірнішому курорті в Європі — сягає понад 4000 доларів за тиждень з людини, тому що сніг там гарантований.

А в Аспені, Колорадо і у Франції вже пропонують страховки на той випадок, якщо дощ іде понад три години.

Гірськолижний курорт в Альпах

Лижникам також слід очікувати скорочення сезону — вчені передбачили, що 2050 року лижний сезон буде коротшим ще на 14 днів (у кращому разі) або аж на 62 дні, якщо ситуація стане гіршою.

Тож незабаром гірськолижна індустрія, яка раніше була цілком доступною, стане дуже елітним відпочинком, який зможуть собі дозволити тільки ті, хто має тисячі євро на тиждень у поки що засніжених горах.

Нагадаємо, раніше подружня пара з Брістоля викликала ажіотаж, опублікувавши сімейні фото з відпустки, зроблені з різницею в 15 років на льодовику Рона в Альпах. Дункан Портер із дружиною позували на тому самому місці, але за їхніми спинами було видно тільки голі скелі: від льодовика майже нічого не залишилося.