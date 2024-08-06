"Це викликає сльози": британський турист показав на сімейних фото швидкість танення льодовиків

Дункан Портер відвідував із дружиною альпійський льодовик Рона, ще 15 років тому на ньому було повно льоду.

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Подружня пара з Брістоля викликала ажіотаж, опублікувавши сімейні фото з відпустки, зроблені з різницею в 15 років на льодовику Рона в Альпах. Дункан Портер із дружиною позували на тому самому місці, але за їхніми спинами було видно тільки голі скелі: від льодовика майже нічого не залишилося. Про це пише The Guardian.

Дункан Портер, розробник програмного забезпечення з Брістоля, опублікував фотографії, зроблені в одному і тому ж місці на льодовику Рона в серпні 2009 і серпні 2024 року. Білий лід, що заповнював фон, розтанув, оголивши сіру скельну породу. Колись невеликий басейн на дні, невидимий на першому фото, перетворився на величезне зелене озеро.

"Не буду брехати, це змусило мене плакати", — написав Портер у вірусному пості на X.

Між цими фото всього 15 років різниці

Портер і його дружина зробили оригінальну фотографію з оглядової точки готелю, який уже закрився. Через роки вони захотіли показати своїм донькам Мейсі та Емілі це особливе місце та відтворити знімок.

"Але, очевидно, обставини цієї фотографії були зовсім іншими", — зазначила Гелен, дружина Дункана.

Вуглецеве забруднення, що виділяється під час спалювання викопного палива та знищення природи, нагріло планету на 1,3 градуса за Цельсієм з доіндустріальних часів. У Європі, яка нагрівалася вдвічі швидше, ніж у середньому по світу, спекотніше літо змусило людей у гірських регіонах спостерігати, як повільно рухомі льодовики тануть у них на очах.

За даними офіційної статистики, з 2000 року Швейцарія втратила третину свого льодовикового покриву, а за останні два роки зникло 10%.

"Багато людей, коли бачать щось подібне, почуваються абсолютно безпорадними. Але з мого досвіду, вони можуть зробити дуже багато", — сказав Портер, який входить до комітету місцевої групи з боротьби зі зміною клімату на південному заході Англії.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) дійшла висновку, що за найгіршого сценарію глобального потепління "майже вся льодовикова маса" зникне найближчими сторіччями в низьких широтах, Центральній Європі, на Кавказі, в західній Канаді та США, Північній Азії, Скандинавії та Новій Зеландії.

Льодовик Рона зберігся краще, ніж деякі інші льодовики Швейцарії, але за півтора десятиліття, що минули між двома фотографіями Портера, він скоротився приблизно на чверть.

"Це був дуже захопливий льодовик. Дуже сумно дивитися на ці фотографії, тому що ви бачите, наскільки великими були зміни", — сказала Соня Сеневіратне, швейцарська кліматологиня та співавторка доповіді МГЕЗК, яка відвідала льодовик у підлітковому віці й відтоді спостерігала, як він тане.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як льодовики, що тануть, відкривають свої секрети. Так, в Андах, було знайдено тіло альпініста зі США, який зник 22 роки тому.