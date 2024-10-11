В Камеруне официально запретили обсуждать здоровье 91-летнего президента

Поль Бийя долгое время не появлялся на публике. Так что в стране начали предполагать, что он болен, или уже умер.

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В Камеруне запретил любые обсуждения здоровья 91-летнего президента Поля Бийи, говорится в письме, распространенном министерством внутренних дел, после того, как длительное отсутствие Бийи породило широко распространенные предположения о его плохом самочувствии. Или смерти. Об этом пишет Reuters.

Ранее на этой неделе власти выступили с заявлениями о том, что президент, который у власти уже более 40 лет, находится с частным визитом в Женеве и чувствует себя хорошо, назвав слухи о его болезни "чистой фантазией".

В письме губернаторам регионов от 9 октября министр внутренних дел Пол Атанга Нджи заявил, что обсуждение здоровья президента является вопросом национальной безопасности.

Отныне "любые дебаты в СМИ о состоянии президента строго запрещены. Нарушители будут отвечать по всей строгости закона", — заявил Нджи.

Он поручил губернаторам создать подразделения для мониторинга трансляций на частных каналах СМИ, а также в социальных сетях.

Камерун, производитель какао и нефти, в котором с момента обретения независимости от Франции и Великобритании в начале 1960-х годов было всего два президента, вероятно, столкнется с тяжелым кризисом престолонаследия, если Бийя заболеет слишком сильно, чтобы оставаться на своем посту, или умрет.

Поль Бийя с супругой Фото: Al Jazeera

Этот шаг подвергся критике как акт государственной цензуры.

"Президента избирают камерунцы, и вполне нормально, что они беспокоятся о его местонахождении", — сказал Хайсент Чиа, журналист и ведущий ток-шоу на частном телеканале Canal2 International из Яунде.

"Мы видим либеральные дискуссии о здоровье Джо Байдена и других мировых лидеров, но здесь это табу", — сказал он агентству Reuters.

Группа по защите свободы прессы "Комитет по защите журналистов" заявила, что она серьезно обеспокоена.

"Попытка спрятаться за национальной безопасностью в таком важном вопросе государственного значения возмутительна", — заявила Анджела Квинтал, руководитель африканской программы CPJ.

Бийя не появлялся на публике с тех пор, как посетил Китайско-африканский форум в Пекине в начале сентября. Его неявка на саммит во Франции в прошлые выходные, как было запланировано, еще больше разожгла публичные дискуссии о его здоровье.

Поль Бийя с супругой в Пекине Фото: Getty Images

Напомним, ранее Камерун оказался в центре внимания СМИ, когда дочь Поля Бийя совершила каминг-аут и опубликовала фото со своей девушкой. При этом в стране однополые отношения под запретом и караются тюремным заключением.