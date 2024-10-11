У Камеруні офіційно заборонили обговорювати здоров'я 91-річного президента

Поль Бія довгий час не з'являвся на публіці. Тож у країні почали припускати, що він хворий, або вже помер.

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У Камеруні заборонив будь-які обговорення здоров'я 91-річного президента Поля Бії, йдеться в листі, поширеному міністерством внутрішніх справ, після того, як тривала відсутність Бії породила широко поширені припущення про його погане самопочуття. Або смерті. Про це пише Reuters.

Раніше цього тижня влада виступила із заявами про те, що президент, який при владі вже понад 40 років, перебуває з приватним візитом у Женеві і почувається добре, назвавши чутки про його хворобу "чистою фантазією".

У листі губернаторам регіонів від 9 жовтня міністр внутрішніх справ Пол Атанга Нджі заявив, що обговорення здоров'я президента є питанням національної безпеки.

Відтепер "будь-які дебати в ЗМІ про стан президента суворо заборонені. Порушники відповідатимуть за всією суворістю закону", — заявив Нджі.

Він доручив губернаторам створити підрозділи для моніторингу трансляцій на приватних каналах ЗМІ, а також у соціальних мережах.

Камерун, виробник какао і нафти, в якому з моменту здобуття незалежності від Франції та Великої Британії на початку 1960-х років було лише два президенти, імовірно, зіткнеться з важкою кризою престолонаслідування, якщо Бія захворіє надто сильно, щоб залишатися на своїй посаді, або помре.

Поль Бійя з дружиною Фото: Al Jazeera

Цей крок зазнав критики як акт державної цензури.

"Президента обирають камерунці, і цілком нормально, що вони турбуються про його місцеперебування", — сказав Хайсент Чіа, журналіст і ведучий ток-шоу на приватному телеканалі Canal2 International з Яунде.

"Ми бачимо ліберальні дискусії про здоров'я Джо Байдена та інших світових лідерів, але тут це табу", — сказав він агентству Reuters.

Група із захисту свободи преси "Комітет із захисту журналістів" заявила, що вона серйозно стурбована.

"Спроба сховатися за національною безпекою в такому важливому питанні державного значення обурлива", — заявила Анджела Квінтал, керівник африканської програми CPJ.

Бія не з'являвся на публіці відтоді, як відвідав Китайсько-африканський форум у Пекіні на початку вересня. Його неявка на саміт у Франції минулими вихідними, як було заплановано, ще більше розпалила публічні дискусії про його здоров'я.

Поль Бійя з дружиною в Пекіні Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Камерун опинився в центрі уваги ЗМІ, коли дочка Поля Бія зробила камінг-аут і опублікувала фото зі своєю дівчиною. При цьому в країні одностатеві стосунки під забороною і караються тюремним ув'язненням.