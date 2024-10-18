В Нидерландах мужчина убил украинку и попытался покончить с собой

Журналисты рассказывают, что ранее женщина жаловалась полиции на бывшего из-за сексуального насилия.

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В нидерландском городе Ассен нашли мертвой 35-летнюю гражданку Украины. В преступлении подозревают ее 40 бывшего партнера, который после инцидента пытался покончить с собой. Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на органы прокуратуры.

Сообщение о вероятном исчезновении женщины поступило в полицию в четверг, 10 октября. Впоследствии правоохранители обнаружили ее тело в офисном здании, где она работала уборщицей. Там же нашли ее бывшего партнера с тяжелыми травмами.

По информации журналистов, жертвой оказалась украинская женщина, которая родила от этого же мужчины двух дочерей. Также установлено, что незадолго до смерти жертва подала заявление в полицию на бывшего. В нем беженка отмечала, что "в середине сентября ей пришлось совершать сексуальные действия под угрозами" своего бывшего.

Отмечается, что мужчина пытался совершить самоубийство. Его арестовали в тот же день уже в больнице.

"Прокуратура подозревает 40-летнего мужчину в убийстве своей 35-летней бывшей. Женщина была убита неделю назад. Не так давно жертва подавала заявление о сексуальном насилии со стороны подозреваемого", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае в польском селе Рокицины на местной ферме убили 48 летнего украинца, который работал там нелегально. Труп погибшего пытались сжечь. В совершении преступления подозревали трех человек, с которыми погибший накануне мог распивать алкоголь.

Отметим, что 3 июня в Германии по дороге в школу исчезла 9-летняя беженка из Украины Валери. Ее поиски продолжались более недели. Тело девочки обнаружили 11 июня в лесу недалеко от города Дебельна. У правоохранителей было две версии произошедшего.