В Нідерландах чоловік вбив українку та спробував накласти на себе руки

Журналісти розповідають, що раніше жінка скаржилася поліції на колишнього через сексуальне насильство.

Related video

У нідерландському місті Ассен знайшли мертвою 35-річну громадянку України. В злочині підозрюють її 40 колишнього партнера, який після інциденту намагався накласти на себе руки. Про це повідомляє видання NOS із посиланням на органи прокуратури.

Повідомлення про ймовірне зникнення жінки надійшло до поліції у четвер, 10 жовтня. Згодом правоохоронці виявили її тіло в офісній будівлі, де вона працювала прибиральницею. Там же знайшли її колишнього партнера з тяжкими травмами.

За інформацією журналістів, жертвою виявилась українська жінка, яка народила від цього ж чоловіка двох доньок. Також встановлено, що незадовго до смерті жертва подала заяву до поліції на колишнього. В ній біженка зазначала, що "в середині вересня їй довелося вчиняти сексуальні дії під погрозами" свого колишнього.

Зазначається, що чоловік намагався вчинити самогубство. Його заарештували того ж дня уже в лікарні.

"Прокуратура підозрює 40-річного чоловіка у вбивстві своєї 35-річної колишньої. Жінку було вбито тиждень тому. Не так давно жертва подавала заяву про сексуальне насильство з боку підозрюваного", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні в польському селі Рокіцини на місцевій фермі вбили 48 річного українця, який працював там нелегально. Труп загиблого намагались спалити. У скоєнні злочину підозрювали трьох осіб, з якими загиблий напередодні міг розпивати алкоголь.

Зазначимо, що 3 червня в Німеччині дорогою до школи зникла 9-річна біженка з України Валері. Її пошуки тривали понад тиждень. Тіло дівчинки виявили 11 червня в лісі неподалік міста Дебельна. У правоохоронців було дві версії події.