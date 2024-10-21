Блэкаут на Кубе: людям не хватает еды, а власти обвиняют во всем США (фото, видео)
Масштабные проблемы с электричеством на острове наблюдаются четвертый день подряд. Ходить по улицам ночью стало опасно из-за разрушающихся тротуаров и открытых стоков.
Сумерки стали особенно беспокойным временем в Гаване, поскольку Куба готовится к еще ночи без электричества после неоднократных неудачных попыток перезапустить национальную электросеть. Об этом пишет The Guardian.
Ранее в этот день в столице выстроились длинные очереди за хлебом. Накануне вечером люди вышли из домов, где царит духота в поисках еды, питья и новостей. "Какой смысл оставаться дома?" — говорит Алехандро Эрнандес, житель Гаваны, у бара в районе Ведадо.
В воскресенье на большей части острова снова появилась электроэнергия, но ближе к вечеру снова произошел сбой в подаче электроэнергии, как это случалось каждую ночь в течение выходных .
Шутки, неотъемлемая часть все более трудной жизни кубинцев, становятся все более едкими. "Мы еще не все уехали", — говорят жители Гаваны, намекая, что за последние два года из-за эмиграции остров потерял более 10% своего населения, более 1 миллиона человек.
Ходить по улицам ночью стало опасно, но не из-за насилия, а из-за разрушающихся тротуаров и открытых стоков.
Проблема в том, что у кубинского правительства закончились деньги. Это привело к тому, что отключения электроэнергии продолжительностью до 20 часов в день стали обычным явлением по всему острову, поскольку государство изо всех сил пытается закупить достаточно топлива на мировых рынках для своих пяти основных термоэлектростанций. Поставки топлива на остров значительно сократились в этом году, поскольку Венесуэла, Россия и Мексика, некогда ведущие поставщики, сократили свой экспорт на Кубу. Венесуэла сократила поставки субсидированного топлива вдвое в этом году, заставив остров искать гораздо более дорогую нефть на спотовом рынке.
Нехватка денег привела к нехватке воды из-за выхода из строя насосов и труб, к скоплению мусора на углах улиц из-за сокращения сбора средств и к голоду из-за резкого роста цен на продукты питания. Светофоры были выключены на перекрестках по всей Гаване, и большая часть торговли была остановлена. Длинные очереди образовались у государственных магазинов, где кубинцы покупают хлеб и другие основные продукты.
Куба винит в своем бедственном положении шестидесятилетнее эмбарго со стороны США, которое президент Кубы Мигель Диас-Канель называет "самой жестокой блокадой". В воскресенье вечером он сказал: "У нас не было постоянных поставок топлива, чтобы система могла работать на полную мощность и со всей своей стабильностью".
Почему случился блэкаут на Кубе
Другие, такие как уважаемый экономист Педро Монреаль, оспаривают это, утверждая, что одно из последних в мире централизованно планируемых коммунистических государств перешло от склеротического к умирающему. "Это банкротство, вызванное внутренними решениями", — написал он в сети.
Однако именно призыв правительства в четверг ко всем работникам неосновных служб огромной бюрократической машины вернуться домой и экономить электроэнергию стал предвестником этого последнего кризиса, беспрецедентного за исключением случаев, когда остров подвергается прямому воздействию ураганов.
Этот шаг не спас электросеть, которая рухнула сразу после 11 утра в пятницу. Основная генерирующая станция в Матансасе отключилась. Свет был только у тех, у кого были личные генераторы.
С тех пор неоднократные попытки кубинской компании Union Electrica запустить сеть потерпели неудачу. Свет появлялся только в некоторых районах, часто вокруг больниц. Но затем, в субботу в 6 утра и снова в 10 вечера, электричество отключилось по всей стране с пугающим грохотом.
В 16:30 в воскресенье система снова вышла из строя.
Пока инженеры пытаются восстановить систему, наиболее пострадавшим районом стал запад Кубы, включая Гавану. Это стало шоком для жителей, поскольку город традиционно спасался от худшего, правительство опасалось протестов. В июле 2021 года Куба пережила самые масштабные протесты на своей памяти, когда демонстрация против отключений электроэнергии в городе к западу от Гаваны распространилась почти на весь остров.
В стране Карибского бассейна, которая борется за то, чтобы прокормить себя, отключения электроэнергии могут быть особенно ужасными. Без вентиляторов ночные температуры могут лишить людей сна, а отсутствие электричества означает, что еда портится в холодильниках. Люди звонят родственникам и друзьям, чтобы спросить, есть ли у них место для хранения небольших пайков мяса, которые государство выдает самым уязвимым.
Во время этого последнего кризиса правительство пыталось информировать население. Руководящие деятели правительства объявили о первоначальном крахе системы электроснабжения на "Острове Свободы". Это привело к тому, что под угрозой оказалась туристическая отрасль, последняя, которая приносила Кубе хоть какие-то деньги.
На правительственном медиаканале была опубликована фотография, на которой Диас Канель и его команда стоят позади двух техников в офисе Национального управления электроэнергетики. С одной стороны был Рамиро Вальдес, бывший вице-президент, которому сейчас 92 года.
Все пять основных электростанций страны имеют возраст около полувека. По словам Хорхе Пиньона, эксперта по энергосистеме Кубы в Техасском университете, они намного превысили запланированный срок службы.
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро призвал к переходу на возобновляемые источники энергии и к тому, чтобы растущий частный сектор страны платил больше за потребляемую им электроэнергию.
Несмотря на сообщения правительства о том, что его специалисты работают "непрестанно", комментарии под статьями в CubaDebate, государственном СМИ, показывают гнев людей. "Этого не должно быть. Миллионы людей без электричества и воды. Чего стоят все эти объяснения?", — написал житель Пласа, района Гаваны, названного в честь площади Революции.
Напомним, летом 2024 года Владимир Путин отправил на Кубу целый флот военных кораблей. Событие напомнило о Холодной войне и Карибском кризисе.