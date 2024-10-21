Блэкаут на Кубе: людям не хватает еды, а власти обвиняют во всем США (фото, видео)

Масштабные проблемы с электричеством на острове наблюдаются четвертый день подряд. Ходить по улицам ночью стало опасно из-за разрушающихся тротуаров и открытых стоков.

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Сумерки стали особенно беспокойным временем в Гаване, поскольку Куба готовится к еще ночи без электричества после неоднократных неудачных попыток перезапустить национальную электросеть. Об этом пишет The Guardian.

Блэкаут на Кубе

Ранее в этот день в столице выстроились длинные очереди за хлебом. Накануне вечером люди вышли из домов, где царит духота в поисках еды, питья и новостей. "Какой смысл оставаться дома?" — говорит Алехандро Эрнандес, житель Гаваны, у бара в районе Ведадо.

В воскресенье на большей части острова снова появилась электроэнергия, но ближе к вечеру снова произошел сбой в подаче электроэнергии, как это случалось каждую ночь в течение выходных .

Шутки, неотъемлемая часть все более трудной жизни кубинцев, становятся все более едкими. "Мы еще не все уехали", — говорят жители Гаваны, намекая, что за последние два года из-за эмиграции остров потерял более 10% своего населения, более 1 миллиона человек.

Ходить по улицам ночью стало опасно, но не из-за насилия, а из-за разрушающихся тротуаров и открытых стоков.

Проблема в том, что у кубинского правительства закончились деньги. Это привело к тому, что отключения электроэнергии продолжительностью до 20 часов в день стали обычным явлением по всему острову, поскольку государство изо всех сил пытается закупить достаточно топлива на мировых рынках для своих пяти основных термоэлектростанций. Поставки топлива на остров значительно сократились в этом году, поскольку Венесуэла, Россия и Мексика, некогда ведущие поставщики, сократили свой экспорт на Кубу. Венесуэла сократила поставки субсидированного топлива вдвое в этом году, заставив остров искать гораздо более дорогую нефть на спотовом рынке.

Российские военные корабли на Кубе Фото: Twitter/X Patrick Oppmann

Нехватка денег привела к нехватке воды из-за выхода из строя насосов и труб, к скоплению мусора на углах улиц из-за сокращения сбора средств и к голоду из-за резкого роста цен на продукты питания. Светофоры были выключены на перекрестках по всей Гаване, и большая часть торговли была остановлена. Длинные очереди образовались у государственных магазинов, где кубинцы покупают хлеб и другие основные продукты.

Куба винит в своем бедственном положении шестидесятилетнее эмбарго со стороны США, которое президент Кубы Мигель Диас-Канель называет "самой жестокой блокадой". В воскресенье вечером он сказал: "У нас не было постоянных поставок топлива, чтобы система могла работать на полную мощность и со всей своей стабильностью".

Почему случился блэкаут на Кубе

Другие, такие как уважаемый экономист Педро Монреаль, оспаривают это, утверждая, что одно из последних в мире централизованно планируемых коммунистических государств перешло от склеротического к умирающему. "Это банкротство, вызванное внутренними решениями", — написал он в сети.

Однако именно призыв правительства в четверг ко всем работникам неосновных служб огромной бюрократической машины вернуться домой и экономить электроэнергию стал предвестником этого последнего кризиса, беспрецедентного за исключением случаев, когда остров подвергается прямому воздействию ураганов.

Этот шаг не спас электросеть, которая рухнула сразу после 11 утра в пятницу. Основная генерирующая станция в Матансасе отключилась. Свет был только у тех, у кого были личные генераторы.

С тех пор неоднократные попытки кубинской компании Union Electrica запустить сеть потерпели неудачу. Свет появлялся только в некоторых районах, часто вокруг больниц. Но затем, в субботу в 6 утра и снова в 10 вечера, электричество отключилось по всей стране с пугающим грохотом.

В 16:30 в воскресенье система снова вышла из строя.

Блэкаут на Кубе Фото: Getty Images

Пока инженеры пытаются восстановить систему, наиболее пострадавшим районом стал запад Кубы, включая Гавану. Это стало шоком для жителей, поскольку город традиционно спасался от худшего, правительство опасалось протестов. В июле 2021 года Куба пережила самые масштабные протесты на своей памяти, когда демонстрация против отключений электроэнергии в городе к западу от Гаваны распространилась почти на весь остров.

В стране Карибского бассейна, которая борется за то, чтобы прокормить себя, отключения электроэнергии могут быть особенно ужасными. Без вентиляторов ночные температуры могут лишить людей сна, а отсутствие электричества означает, что еда портится в холодильниках. Люди звонят родственникам и друзьям, чтобы спросить, есть ли у них место для хранения небольших пайков мяса, которые государство выдает самым уязвимым.

Во время этого последнего кризиса правительство пыталось информировать население. Руководящие деятели правительства объявили о первоначальном крахе системы электроснабжения на "Острове Свободы". Это привело к тому, что под угрозой оказалась туристическая отрасль, последняя, которая приносила Кубе хоть какие-то деньги.

Протесты из-за блэкаута на Кубе

На правительственном медиаканале была опубликована фотография, на которой Диас Канель и его команда стоят позади двух техников в офисе Национального управления электроэнергетики. С одной стороны был Рамиро Вальдес, бывший вице-президент, которому сейчас 92 года.

Все пять основных электростанций страны имеют возраст около полувека. По словам Хорхе Пиньона, эксперта по энергосистеме Кубы в Техасском университете, они намного превысили запланированный срок службы.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро призвал к переходу на возобновляемые источники энергии и к тому, чтобы растущий частный сектор страны платил больше за потребляемую им электроэнергию.

Несмотря на сообщения правительства о том, что его специалисты работают "непрестанно", комментарии под статьями в CubaDebate, государственном СМИ, показывают гнев людей. "Этого не должно быть. Миллионы людей без электричества и воды. Чего стоят все эти объяснения?", — написал житель Пласа, района Гаваны, названного в честь площади Революции.

Напомним, летом 2024 года Владимир Путин отправил на Кубу целый флот военных кораблей. Событие напомнило о Холодной войне и Карибском кризисе.