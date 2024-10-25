Массовые беспорядки в Коркино: россияне устроили погромы после убийства таксистки (видео)

Беспорядки начались после убийства местной жительницы. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в ее же машине. Протестующие, которые организовали масштабные беспорядки в Коркино, во всем обвинили местных ромов.

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В российском городе Коркино под Челябинском начались цыганские погромы. Местные жители обвинили в убийстве местной таксистки двух приезжих и забросали дома жителей местной ромской общины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Об этом пишет "Настоящее время".

Погромы в Коркино

С чего начались погромы под Челябинском

Все началось 23 октября, когда в городе Коркино был обнаружен труп 40-летней Елены Манжосовой (Сарафановой) в ее же машине. Женщина подрабатывала в такси. Убийца четыре раза ударил женщину ножом в грудь. В соцсетях появились ориентировки на двух братьев из общины местных ромов.

Улица, где произошло убийство таксистки Фото: 74.ru

На следующий день по подозрению в убийстве был задержан 16-летний Е. Юрченко из местной цыганской диаспоры. Узнав о задержании, около 150 местных жителей вышли к дому, где жила семья Юрченко. Люди стали ломать забор, закидывать дом камнями — в этот момент из дома начали отстреливаться. Ранения получили два человека. В итоге к погромам присоединилось еще около 50 человек.

Жители Коркино начали поджигать дома и машины Фото: 74.ru

Они поджигали дома и автомобили, которые, по их мнению, принадлежали местным цыганам. Полиция подсчитала, что бунтующие сожгли три автомобиля и три дома, в еще семи домах разбили окна. В пик "народного схода" на улицах работало 520 сотрудников полиции и Росгвардии. Всего по итогам беспорядков в ОМВД "Коркинский" доставили 60 человек.

Сообщается о 43 задержанных Фото: 74.ru

Сообщается, что по итогам беспорядков был задержан 56-летний глава цыганской диаспоры, к дому которого приходили протестующие. По версии следствия, именно он стрелял по людям из ружья. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Что сейчас происходит в Коркино

На произошедшее отреагировал губернатор региона Алексей Текслер. Он заявил, что в Коркино выехали два его заместителя и подразделения сил специального назначения Росгвардии, а также пообещал "поддержку и помощь" семье погибшей женщины. В итоге дороги в город перекрыли и улицы теперь патрулирует Росгвардия.

Улицы в Коркино перекрыты Фото: 74.ru

Местное издание 74.ru сообщает, что представители цыганской диаспоры массово уезжают в соседний город Еманжелинск, и что в отделы полиции Коркино доставлены минимум 30 человек из числа погромщиков. К отделам также стягиваются местные жители для поддержки задержанных.

Также сообщается о задержании одного из подозреваемых в убийстве женщины — 17-летнего подростка. По предварительной версии, между таксисткой и подозреваемым, который ехал в ее машине, произошел конфликт, в ходе которого он "причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки". В региональном управлении Следственного комитета при этом отметили, что причастность подростка к преступлению пока официально не подтверждена.

Росгвардия в Коркино Фото: 74.ru

Теперь росСМИ пишут, что якобы предполагаемым убийцей таксистки оказался 16-летний глухонемой, а ориентировки, которые разошлись по соцсетям и стали причиной погром — были на его родственников: Мануила и Марселя, причем Марсель уехал из Коркино более месяца назад.

Семья Мануила увидела в соцсетях информацию об убийстве женщины, а также ориентировку, где были указаны личные данные Мануила. Вскоре после этого они узнали о задержании Юрченко.

Тогда Мануил сам вместе с родителями пошел к следователям и дал показания. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля. У парня взяли образцы ДНК и изъяли телефон.

Примечательно, но погромы в Коркино официальные российские СМИ назвали "беспорядками". А городские власти сообщают, что "в настоящее время в сети Интернет распространяется информация, провоцирующая местных жителей на совершение противоправных действий. Призываем южноуральцев не поддаваться на провокации". И заявляют, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Напомним, год назад "народный сход" произошел в Дагестане. Там местные жители разгромили новый аэропорт и едва не сожгли самолет, прилетевший из Израиля. Бунт начался в ответ на операцию Израиля в секторе Газа после теракта ХАМАС. Вирусным стало видео из Махачкалы, когда бунтующие с интересом заглядывали в турбины самолета.