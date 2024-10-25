Масові заворушення в Коркіно: росіяни влаштували погроми після вбивства таксистки (відео)

Заворушення почалися після вбивства місцевої жительки. Її тіло з ножовими пораненнями знайшли в її ж машині. Протестувальники, які організували масштабні заворушення в Коркиному, у всьому звинуватили місцевих ромів.

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У російському місті Коркіно під Челябінськом почалися циганські погроми. Місцеві жителі звинуватили у вбивстві місцевої таксистки двох приїжджих і закидали будинки жителів місцевої ромської громади камінням і пляшками із запальною сумішшю. Про це пише "Настоящее время".

Погроми в Коркіному

З чого почалися погроми під Челябінськом

Усе почалося 23 жовтня, коли в місті Коркіно було виявлено труп 40-річної Олени Манжосової (Сарафанової) в її ж машині. Жінка підробляла в таксі. Вбивця чотири рази вдарив жінку ножем у груди. У соцмережах з'явилися орієнтування на двох братів із громади місцевих ромів.

Вулиця, де сталося вбивство таксистки Фото: 74.ru

Наступного дня за підозрою в убивстві було затримано 16-річного Є. Юрченка з місцевої циганської діаспори. Дізнавшись про затримання, близько 150 місцевих жителів вийшли до будинку, де жила сім'я Юрченка. Люди почали ламати паркан, закидати будинок камінням — у цей момент із будинку почали відстрілюватися. Поранення дістали двоє людей. Зрештою до погромів долучилося ще близько 50 осіб.

Мешканці Коркіно почали підпалювати будинки та машини Фото: 74.ru

Вони підпалювали будинки й автомобілі, які, на їхню думку, належали місцевим циганам. Поліція підрахувала, що бунтівники спалили три автомобілі і три будинки, у ще семи домах розбили вікна. У пік "народного сходу" на вулицях працювали 520 співробітників поліції і Росгвардії. Загалом за підсумками заворушень до ОМВС "Коркинський" доставили 60 осіб.

Повідомляють про 43 затриманих Фото: 74.ru

Повідомляється, що за підсумками заворушень затримали 56-річного главу циганської діаспори, до будинку якого приходили протестувальники. За версією слідства, саме він стріляв по людях із рушниці. Порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".

Що зараз відбувається в Коркіному

На подію відреагував губернатор регіону Олексій Текслер. Він заявив, що в Коркіно виїхали два його заступники і підрозділи сил спеціального призначення Росгвардіі, а також пообіцяв "підтримку і допомогу" сім'ї загиблої жінки. У підсумку дороги в місто перекрили і вулиці тепер патрулює Росгвардія.

Вулиці в Коркіно перекрито Фото: 74.ru

Місцеве видання 74.ru повідомляє, що представники ромської діаспори масово виїжджають у сусіднє місто Єманжелинськ і що у відділи поліції Коркіно доправлено щонайменше 30 осіб. До відділів також стягуються місцеві жителі для підтримки затриманих.

Також повідомляється про затримання одного з підозрюваних у вбивстві жінки — 17-річного підлітка. За попередньою версією, між таксисткою і підозрюваним, який їхав у її машині, стався конфлікт, під час якого він "заподіяв жінці щонайменше чотири колото-різані поранення в ділянку грудної клітини". У регіональному управлінні Слідчого комітету водночас зазначили, що причетність підлітка до злочину поки що офіційно не підтверджено.

Росгвардія в Коркіно Фото: 74.ru

Тепер росЗМІ пишуть, що нібито ймовірним убивцею таксистки виявився 16-річний глухонімий, а орієнтування, що розійшлися соцмережами та стали причиною погрому, — були на його родичів, Мануїла і Марселя, причому Марсель виїхав із Коркіного понад місяць тому.

Сім'я Мануїла побачила в соцмережах інформацію про вбивство жінки, а також орієнтування, де були вказані особисті дані Мануїла. Незабаром вони дізналися про затримання Юрченка.

Тоді Мануїл сам разом із батьками пішов до слідчих і дав свідчення. Зараз він проходить у справі як свідок. У хлопця взяли зразки ДНК і вилучили телефон.

Примітно, але погроми в Коркіно офіційні російські ЗМІ назвали "заворушеннями". А міська влада повідомляє, що "наразі в мережі Інтернет поширюється інформація, що провокує місцевих жителів на вчинення протиправних дій. Закликаємо південноуральців не піддаватися на провокації". І заявляє, що ситуація перебуває під контролем правоохоронних органів.

Нагадаємо, рік тому "народний схід" стався в Дагестані. Там місцеві жителі розгромили новий аеропорт і ледь не спалили літак, який прилетів із Ізраїлю. Бунт почався у відповідь на операцію Ізраїлю в секторі Гази після теракту ХАМАС. Вірусним стало відео з Махачкали, коли бунтівники з цікавістю заглядали в турбіни літака.