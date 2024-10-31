Три наследника Чарльза Мэнсона борются за наследство в миллион долларов

Трое мужчин борются за право наследовать имущество и произведения искусства убийцы, а также прибыльные права на его музыку и сочинения.

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В США продолжается борьба за наследство Чарльза Мэнсона, убийцы и главы секты, который умер в 2017 году. Трое наследников претендуют на имущество серийного убийцы и права на его музыку уже семь лет. И судья в Лос-Анджелесе в очередной раз отложил рассмотрение дела. Об этом пишет Daily Mail.

Джейсон Фримен, 48 лет, бывший боец ​​смешанных единоборств из Брейдентона, Флорида, утверждает, что он внук Мэнсона . Риелтор из Лос-Анджелеса Дэниел Аргуэльес, 64 года, настаивает, что он сын Мэнсона. У 57-летнего коллекционера памятных вещей Майкла Ченнелса есть завещание Мэнсона, в котором он утверждает, что оставляет все ему и лишает наследства своих детей и других родственников.

На слушании в среду судья Верховного суда Лос-Анджелеса Рубен Гарсия удовлетворил ходатайство Аргуэльеса о "разделении" его части дела, что означает, что он получит отдельное мини-судебное разбирательство, в ходе которого суд определит, является ли он на самом деле наследником Мэнсона, прежде чем он выступит против Фримена и Ченнелса в основном судебном разбирательстве. Следующий суд состоится 21 февраля.

Предполагаемое завещание, которое и Фримен, и Аргуэльес называют поддельным, напечатано на машинке, за исключением рукописной заметки в конце, которая включает слова: "Я не в лучшем месте, чтобы покоиться с миром". Также в документе, который якобы подписан Мэнсоном, говорится: "Я лишил наследства как известных сыновей, так и всех неизвестных детей в настоящем и будущем". Ченнелс из Ньюхолла, штат Калифорния, говорит, что подружился и переписывался с Чарльзом Мэнсоном в 90-х годах.

Чарльз Мэнсон в зале суда в 1970 году Фото: Getty Images

По его словам, после посещения Мэнсона в тюрьме Коркоран, штат Калифорния, в 2002 году самый ненавистный убийца Америки написал завещание, в котором оставил ему все свое имущество, включая права на его музыку, искусство и сочинения.

Фримен раскритиковал заявление Ченнелса, заявив, что "завещание" было получено как "прямой результат неправомерного влияния Ченнелса на Мэнсона и не является и никогда не являлось завещанием Мэнсона".

Два года назад борьба за наследование имущества Мэнсона сводилась к "скачкам всего двух лошадей", и Фримен выглядел фаворитом, опережая Ченнелса.

Но в августе 2022 года, накануне судебного заседания, в котором Фримен был уверен в своей победе, Аргуэльес вмешался в дело, в последний момент подав юридические документы, в которых утверждалось, что он является "биологическим сыном" массового убийцы, благодаря случайной связи его матери с Мэнсоном в 1959 году.

Одно из последних фото Чарльза Мэнсона Фото: tmz

В 2022 году судья Гарсия постановил, что он удостоверился в том, что Фримен является сыном Чарльза Мэнсона-младшего, основываясь на постановлении суда Огайо от 1986 года о том, что Мэнсон-младший был обязан выплачивать алименты матери Фримена.

Некоторые из вещей Мэнсона, такие как его гитары, одежда и другие личные тюремные вещи, которые в настоящее время хранятся в коробках на складе, могут быть проданы за тысячи, а возможно, и большие суммы, коллекционерам, которым нравится владеть чем-то, что когда-то принадлежало настолько известному убийце.

Однако судья заявил, что ему по-прежнему нужны доказательства того, что Мэнсон-младший, покончивший жизнь самоубийством в 1993 году, на самом деле был отпрыском Мэнсона-старшего, лидера культа, убившего актрису Шэрон Тейт на восьмом месяце беременности и еще шестерых человек в жестокой и кровавой резне в Лос-Анджелесе в 1969 году.

Адвокаты, поддержавшие заявление Фримена, позже предъявили то, что просил судья, — свидетельство о рождении Мэнсона-младшего, которое, по их словам, доказывает, что его дедом был печально известный преступник.

В свидетельстве о рождении указано, что Мэнсон-младший родился 10 апреля 1956 года в Лос-Анджелесе в семье Мэнсона-старшего, которому тогда был 21 год, и 18-летней Розали Джин Уиллис.

Чарльз Мэнсон умер естественной смертью 19 ноября 2017 года в государственной тюрьме Коркоран, где он провел 47 лет в камере смертников. Его тело было кремировано, а прах был развеян вдоль русла ручья в близлежащем лесу.

Члены "Семьи" Чарльза Мэнсона после суда Фото: Getty Images

За решеткой все еще остаются некоторые члены его секты "Семья". Однако в прошлом году на свободу вышла Лесли Ван Хаутен, которая отсидела 53 года. Ван Хаутен отбывала пожизненное заключение за помощь последователям Чарльза Мэнсона в убийстве в 1969 году Лено Ла-Бьянки, бакалейщика из Лос-Анджелеса, и его жены Розмари.